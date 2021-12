Danska kungahuset har öppnat upp sitt arkiv. Nu har vem som helst tillgång till 10 000 bilder, vissa av dem väldigt privata.

– Det är helt unikt. Man kan hitta bilder på allt mellan himmel och jord. Det finns både de värdefulla och sällsynta bilder men också bilder som bara är spännande och roliga. Många av dem kan man inte hitta någon annanstans, eller på få andra platser, säger drottning Margethes hovbibliotekarie Mikael Bøgh Rasmussen till DR.

Det är drottningen själv som gett tillåtelse till att bilderna nu är tillgängliga för allmänheten.

– Drottningen har nyttjanderätten men när hon blev drottning för snart 50 år sedan beslutade hon att man gärna kunde visa upp arkivets innehåll och vara lite mer öppen än tidigare.

Många av bilderna är från en tid då drottning Margrethe inte ens var påtänkt. De äldsta bilderna i samlingen är från 1844. Många är tagna av en kunglighet.

– Det är otroligt många gamla klassiska fotoalbum som nu har blivit digitala. Vi har inte kunnat visa upp dem tidigare eftersom de är privata.

I början av nästa år har drottning Margrethe suttit på den danska tronen i 50 år. Foto: VALDA KALNINA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN En lycklig och glassätande Margrethe njöt av "Fagenes Fest" på Österbro i Köpenhamn 15 augusti 1949. Foto: Privat Drottning Margrehte i sin mammas trygga famn. Foto: Kehlet Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Man får en inblick”

Det finns också bilder som har skänkts till kungahuset av olika föreningar.

När det gäller drottning Margrethe går det att hitta bilder från viktiga ögonblick som när hennes föräldrar kung Frederik och drottning Ingrid firade silverbröllop eller när hon själv fyllde 18 och för första gången följde med till sitt första möte med regeringen.

– Man får en helt annan inblick i hur familjelivet och vardagen sett ut i kungahuset vid olika tidpunkter, säger hovets bibliotekatarie Mikael Bøgh Rasmussen.

Drottningen firar 50 år som regent i början av nästa år. Men just nu vågar ingen slå fast hur omfattande festligheterna kommer att bli. Den senaste coronavågen har gjort att drottningen fått ställa in sin traditionella julresa till London och häromdagen meddelades av drottningen nyårsplaner ställdes in.

