Det var under tre nätter i rad i förra veckan som en okänd person lyckades smyga sig in på ett hotell i Uppvidinge. Någon smög sig då in nattetid och sov över i olika rum, ett nytt varje natt, på hotellet. Dessutom har den oinbjudne gästen druckit läsk från rummens minibar.

Hur personen har kommit in är oklart, enligt Smålandsposten är hotellets reception obemannad nattetid men för att komma in i lokalerna krävs en kod.

– Ingen ur personalen eller någon annan gäst har uppmärksammat den här personen. Det var hotellets städpersonal som upptäckte att det var stökigt i de tre obokade rummen, berättar polisens presstalesperson Robert Loeffel till Smålandsposten.

Saknar spår

Nu har hotellet slagit näven i bordet och polisanmält den nattliga snyltaren.

Den osanktionerade övernattningarna har rubricerats som hemfridsbrott, olaga intrång och ringa stöld.

Men att få fatt på den mystiske gästen torde vara en klurig nöt för polisen att knäcka. Ingen ur hotellets personal har gjort några observationer och polisen saknar i övrigt spår.

