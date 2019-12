Nytt sök efter försvunna Emilia – område avspärrat

Det var fredagen den 22 november 22-åriga Emilia Lundberg sågs sista gången. Sedan dess vet varken hennes anhöriga eller polisen vad som hänt.

Redan dagen efter gick organisationen Missing People ut med en efterlysning. Tre dagar senare vädjade Emilias familj om allmänhetens hjälp att få klarhet i försvinnandet.

Ytterligare två dagar senare - torsdagen den 28 november - inledde polisen en brottsutredning med misstanken människorov. Ärendet leds av åklagare David Ludvigsson.

Polisen söker med hund i ett avspärrat område vid Tollarp. Foto: JENS CHRISTIAN / JENS CHRISTIAN

– Ju längre tiden går utan att vi hittar några livstecken desto mer bekymrade blir vi, säger Robert Loeffel, presstalesperson vid polisen.

Misstanken är att Emilia förts bort av någon mot sin vilja, att hon kidnappats av en eller flera personer.

Oklara omständigheter

Vad som ligger till grund för de aktuella misstankarna har polisen hittills inte velat kommentera.

Alla ytterligare ansträngningar från polisens sida om att få klarhet i vad som hänt har inte lyckats.

Under både lördagen och söndagen fortsatte sökandet med hjälp av frivilliga. Även polisen och räddningstjänsten ska ha deltagit i arbetet, bland annat spärrades ett större område av i Tollarp efter att vissa intressanta fynd gjorts.

Under helgen har föremål anträffats i det aktuella området.

– Det är föremål som har hittats. Vi vill inte berätta vad det är för föremål, vi ska undersöka om det har bäring i det här fallet, säger Robert Loeffel.

Han vill inte kommentera om det finns någon misstänkt gärningsperson i nuläget. Samtidigt håller polisen på att teckna en bild av kvinnans kontaktnät för att hitta möjliga spår i fallet, enligt TT.

På måndagsmorgonen hade polisen kvar avspärrningen längs med Vramsån som rinner längs med E22 genom Tollarp. En polisbil bevakade samtidigt ett område mitt i avspärrningen under natten.

Polisens mobila poliskontor finns på plats i Tollarp för att fånga upp tips från allmänheten.

Får in tips

– Det är inte ovanligt att att vi får in tips den här vägen, säger Göran Svensson vid Kristianstadspolisen.

Det mobila poliskontoret bemannas av två poliser och kör normalt runt till mindre orter i polisområdet som saknar polisstationer.

I husbilen hanteras i stort sett allt förekommande polisarbete, förutom passansökningar. Men just under måndagen har man lagt de rutinmässiga uppdragen åt sidan för att helt inrikta sig på att få in uppgifter kring det aktuella försvinnandet.

Under måndagseftermiddagen kommer ytterligare sökinsatser att ske i området av Tollarp genom frivilligorganisationen FIKK, Frivilliga insatser vid kris och katastrof. Samling sker klockan 13 vid gamla Hemköp i Tollarp.

Emilia är 176 cm, har smal kroppsbyggnad och långt brunsvart hår. Hon var vid försvinnandet klädd i svart jacka med pälskrage samt vadlånga byxor i rosa/röd färg.

