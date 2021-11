På SMHI:s karta över vädervarningar lyser stora delar av Sydsverige ilsket orange i mitten av veckan.

Den orange färgen är motsvarigheten till den tidigare klass 2-varningen. Det innebär, grovt sammanfattat, risk för trubbel: dålig framkomlighet på oplogade vägar, förseningar inom kollektivtrafiken och elavbrott i områden med luftburna elledningar.

– Det är flera snöoväder kan man säga som drar in. Ett som berör hela Sydsverige och det kommer lugna ner sig sen under tisdagseftermiddagen och kvällen och dra bort, säger Per Holmberg, meteorolog vid StormGeo.

”Kan komma flera decimeter”

Den som gillar frid och fröjd på väderfronten kommer få en begränsad tid att njuta av lugnet.

– Sen kommer nästa snöoväder in under onsdag morgon. Det ser väl ut att bli lite jävligare. Det är ett ymnigt område med snöfall som drar in och berör södra och mellersta Götaland.

– Det ser ut att komma stora snömängder, kan komma flera decimeter. Det är också blåsigt med risk för snödrev och såna saker.

I södra Skåne och längs med Blekingekusten blir det inledningsvis åt det blötare hållet med regninslag, men även det kommer gå över i snö. Under torsdagsmorgonen far snöovädret vidare på nya jaktmarker österut, men andrummet kommer vara kort.

Ett tjockt snölager har lagt sig på marken i Karlshamn. Foto: Läsarbild

Kan bli vit jul

Nästa sluga snyting av snö kommer nämligen redan under fredagsmorgonen, men tros vara tämligen harmlös jämfört med sina föregångare i veckan.

Framför allt under onsdagen och torsdagen väntas svårigheter i trafiken, särskilt om det blir svårt att hinna ploga undan. För gångtrafikanter rekommenderas mössa och vantar.

– Det är ju ganska blåsigt också där under onsdagen, så det kommer kännas kallare än det är, det är absolut kännbart, säger Per Holmberg.

För den som tycker om att vila ögonen på ett vinterlandskap kan snöovädret ge positiva följder en längre tid framöver, även efter att det dragit vidare. Kylan tros bita sig fast och då krävs mycket för att den fallna snön ska smälta bort, enligt Per Holmberg.

– Jag skulle bedöma det som stora chanser för en vit jul, säger han.

