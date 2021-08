Nytt regnrusk väntar: ”Höstvädret drar in”

Vädret i södra Sverige ser förhållandevis likartat ut överallt. Det handlar om tidvis regn, blåsigt väder med nordostliga vindar och relativt låga temperaturer.

– Det är främst i morgon torsdag som höstvädret drar in och det fortsätter in på fredagen och delar av lördagen, säger Per Holmberg, meteorolog på Geostorm.

Det är främst norra Kalmar som får stora mängder regn. Halland är det län som kommer klara sig bäst från regn. Medan resten av Kalmar län, Blekinge och östra delarna av Skåne kommer få stötvis med regn fram till måndagen.

Under sommaren drabbades Kristianstad och Kalmar av kraftiga regnoväder med strömavbrott, översvämningar av sjukhus och äldreboende och vägar som täcktes av vatten som följd. Men de kommande dagarna med regn kommer inte bli lika kraftiga menar meteorologen.

– I morgon torsdag kommer det inte bli mer än 10 grader och på fredag stiger temperaturen till mellan 15 och 16 grader. Även måndag kan fortsätta med höstlikt väder.

Norra Kalmar får stora regnmängder framöver Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN

Solen kommer tillbaka

– Vindarna kommer tidvis vara friska och fram till helgen kan det bli lite blåsigare med hårda vindbyar. Även då främst i Kalmar.

Först nästa vecka tycks en ljusning ske och ett mer stabilt väder drar in.

– Då blir uppehåll och soligt väder. Dock är det inte någon riktigt värme på gång utan det handlar om högst 20 grader, säger Per Holmberg.

