1. Träna i förebyggande syfte

Genom att spela upp smällande ljud för hunden kan man vänja in hunden, under kontrollerade former. Försök få hunden att associera ljuden med någonting trevligt, så som trygghet, en godisbit eller beröm. Träningen behöver påbörjas i god tid innan nyår.

2. Skapa en säker plats

Hunden har kanske en favoritfilt, eller ett favoritställe i hemmet? Försök att göra det så mysigt och tryggt för hunden som det går, för att få den att känna sig säker.

3. Sätt på radion eller tv:n

När ett vardagligt ljud överröstar raketerna blir det lättare för hunden att stänga ute smällarna. Om möjligt, försök hålla hunden i ett ljudisolerat rum, alternativt i ett rum som inte vetter dit det smäller som mest.

4. Dra ner gardinerna

Då gardinerna dras ner uppfattas inte fyrverkerierna på samma sätt av hunden. Det blir ett intryck mindre för hunden att ta in.

5. Hitta en trygg kompis

Om hunden sedan tidigare är vän med en orädd hund kan det vara ett bra sällskap på nyårsafton. Den trygga hundkompisens lugn smittar i bästa fall av sig på den stressade individen.

6. Promenad

En lång promenad innan det börjar smälla som värst kan underlätta situationen. Hunden gör av med energi och behöver troligtvis inte uträtta sina behov lagom till tolvslaget. Glöm inte att hålla hunden kopplad runt nyår. En okopplad hund kan fly om det smäller till under promenaden.

7. Var lugn

Ignorera smällandet och håll dig lugn. När man själv är lugn visar man för hunden att det är en trygg situation.

8. Aktivering

Ifall lek och aktivering inte stressar upp hunden kan det vara ett sätt att hantera nyårsafton på. Man kan exempelvis hålla hunden sysselsatt genom att ge den ett märgben i god tid innan tolvslaget, eller lägga godis i tomma hushållspappersrullar med hopvikta ändar.

9. Låt hunden gömma sig

Om hunden gömmer sig – låt den vara kvar på sitt gömställe. Genom att tvinga ut den kan man spä på rädslan.

10. Ta hjälp av veterinär

Hos veterinären kan djurägaren i vissa fall få lugnande recept utskrivna till hunden. Det finns också sprayer, doftavgivare och halsband som sprider rogivande feromoner. Misstänker man att hunden lider av någon form av smärta kan det vara bra att veterinär undersöker djuret i god tid, då smärta ökar risken för ljudkänslighet.