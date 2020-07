Nya trängsellarm från Öland – trångt i butiker

Sedan högsommarvärmen tog vid har det larmats febrilt om trängsel på flera olika platser på Öland – främst kring de populära badstränderna. Tidigare under sommaren beslutade Borgholms kommun att sätta in ordningsvakter, för att se till att flanörer håller tillräckligt avstånd mellan varandra.

Under de senaste dagarna har temperaturerna börjat sjunka - varpå trängseln kring stränder och badplatser minskat igen. Men än larmas det om folktäthet på sina håll och kanter på Öland, vilket Ölandsbladet var först att rapportera om.

– Senaste dagarna har det mest gällt restauranger, förra veckan när det var finare väder gällde det mestadels stränder, säger säkerhetssamordnare Linda Hedlund.

Anmälningar om trängsel kommer bland annat in till Borgholms e-tjänst, dit allmänheten kan slå larm. På tisdagen hade kommunen fått in över 90 olika anmälningar och gjort ett föreläggande på en restaurang.

Gjort föreläggande mot restaurang

Förutom restauranger har allmänheten även slagit larm om trängsel på lekplatser, campingplatser och butiker.

– Vi får in allt som allmänheten rapporterar till oss. Sedan ser vi själva också. Vi jobbar mitt i smeten och är inte blinda, säger Linda Hedlund, som berättar att kommunen kontaktar alla verksamheter som får många klagomål om trängsel riktade mot sig:

– Men de allra flesta är väldigt duktiga och gör allt de kan.

På campingplatser kring Köpingsvik har det varit trångt under sommaren, när värmen tagit vid.

”Sjunker rejält nästa vecka

Linda Hedlund berättar att det i takt med att folktätheten minskar på stränderna kommer in rapporter och anmälningar om en annan form av trängsel, som ibland är svår eller direkt omöjlig att undvika.

– Vi har fått in en del rapporter om trängsel i matvarubutikerna. Men jag menar, alla måste ju köpa mat även om det är en jäkla massa folk. Vi har samma antal butiker nu som vi har på vintern, säger hon.

Varje sommar är Öland en populär destination, med drygt 1,4 miljoner gästnätter de senaste två åren. Men de kommande dagarna förväntas antalet sommarbesökare börja sjunka igen – med en markant minskning redan nästa vecka.

– Normalt sjunker det ganska rejält nästa vecka, om det är ett normalt år. Vi brukar ha en topp på tre veckor ungefär, plus midsommar. Då är det väldigt mycket folk, säger Linda Hedlund, som under måndagen och tisdagen inte fått in några nya anmälningar om trängsel:

– Jag tolkar det som att det är mindre trångt nu jämfört med de senaste två veckorna. Det har ju stått en del i tidningarna, så något vore vi fått in om folk upplever att det är trångt.

