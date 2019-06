De två ingenjörsstudenterna Hannah Carlbom, 23 och Emma Reinholdsson, 23 som studerar vid Högskolan i Halmstad, har hela våren jobbat intensivt med i sitt examensarbete.

Projektet heter ”Fönster mot Halmstad” – att tillverka skyltdockor som bryter mot rådande skönhetsideal, vilket även SVT Halland rapporterat om.

– Vi fick höra den här idén och att det fanns resurser att göra det och vi kände direkt att det var jättekul och kan hjälpa väldigt många, säger Hannah Carlbom, 23.

Inspiration: ”Kroppshets”

Det var Johanna Jansson, 42, projektledare på högskolan, som kom på idén efter att ha sett Mia Skäringers serie ”Kroppshets” på SVT.

– Skyltdockor är viktiga bärare av snedvridna kroppsideal. Vi har fått fantastiska reaktioner från mängder av människor som har uttryckt hejarop och berättat hur de länge lidit av idealen på olika vis, säger Johanna Jansson, 42.

Johanna Jansson, 42, är projektledare på Högskolan i Halmstad och kom på idén. Foto: PRIVAT

Halmstadsbor kunde under vintern anmäla sig till projektet. Under den tidiga våren scannade studenterna sedan in deltagarnas kroppar från topp till tå. Efter det skrevs kroppsdelarna ut med 3D-printer, för att sedan monteras.

– När folk har varit inne och scannat sig har vi samtidigt haft diskussioner kring ideal. Det blev tydligt hur mycket de här idealen påverkar människor, och absolut inte bara kvinnor som många verkar tro. En man berättade till exempel att han alltid lidit av att han är mycket kortare än idealet, säger Hannah Carlbom.

”Tuffar på”

Som en del av arbetet gick de två studenterna även runt och mätte nuvarande skyltdockor i Halmstads butiker. De måtten jämfördes sedan med medelvärdet hos kvinnor i Sverige.

– Det var en markant skillnad. Till exempel representerar skyltdockornas medellängd bara 2 till 3 procent av alla kvinnor i Sverige. Även midja och höfter skilde sig markant. Det representerar inte alls verkligheten, säger Hannah Carlbom.

En av de färdigprintade modellerna. Baserade en på verklig människa – inte skönhetsidealen. Foto: PRIVAT

Runt 30 män och 30 kvinnor deltog i projektet – men studenterna hinner bara printa ut ett par av deras kroppar innan de tar sin examen. Projektledaren Johanna hoppas dock att skolan kan fortsätta med projektet.

– Nu har vi en grund så nu tuffar vi på. Förhoppningsvis kan det här vara en början på en utveckling där det sedan kommer se ut så här i alla skyltfönster. Att alla kroppar representeras, säger Johanna Jonsson.

Butiker intresserade

De färdiga skyltdockorna kommer avtäckas i Halmstad City under stadsfestivalen ”Art of living” den 28 till 29 juni.

En hel del butiker har dessutom redan hört av sig och visat sitt intresse för att använda dockorna för att visa upp sina kläder.

– Det är helt fantastiskt. Det känns som att våra skyltdockor är här för att stanna, och det märks att liknande projekt mot kroppsidealen är på gång överallt, inte bara i Sverige. Det är verkligen på tiden, säger Hannah Carlbom.