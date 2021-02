Nya rabbinen från Israel: ”Längtar efter Malmö”

Att tillsätta en ny rabbin är ingen enkel sak. Det är en lång och nogsam rekryteringsprocess där inte bara en examen med rätt kunskaper och erfarenheter spelar roll, utan också tankesätt och attityd.

Avi Scharf checkade alla boxar. Den 1 mars tar han över som rabbin i Judiska församlingen i Malmö.

– Jag hade flera alternativ, men Malmö stack ut för mig eftersom jag minns gemenskapen där med sådan värme sedan jag var där och vikarierade som rabbin i två veckor år 2000. Nu ser jag fram emot att återvända till min post, säger han och skrattar.

De senaste åren har det titt som tätt rapporterats om judar som gör den omvända resan - som lämnar Malmö och flyttar till Israel. Vad tänker Avi Scharf om framtiden för den judiska gemenskapen i Malmö, med ett allt krympande antal medlemmar i församlingen?

– Det är en utmaning som varje rabbin har i församlingar utomlands. Man kan antingen förstöra den lokala gemenskapen genom att motivera människor att flytta till Israel, eller också kan man stärka gemenskapen på plats. Jag kommer till Malmö för att stärka gemenskapen, säger han.

Vill flytta fokus från Förintelsen

Avi Scharf menar att en stor del av den judiska identiteten i dag bygger på minnet av Förintelsen. Det är något han vill ändra på.

– Vi ska inte glömma det förflutna, men vi ska heller inte fokusera för mycket på det. Vi måste bygga en ny identitet som är framåtblickande, men som också minns rötterna av alla hundratals år med judisk tradition som fanns i Europa före Förintelsen.

I Neve Daniel, på Västbanken tio minuter söder om Jerusalem, verkar Avi Scharf inte bara som rabbin. Han driver också en cateringfirma.

– Jag tror det var därför de valde mig tillslut, för att jag kan laga mat, säger Avi Scharf med ett leende.

– Jag är en multitalang, en cateringrabbin. Mycket av den judiska gemenskapen ligger i maten och kan sammanfattas med ”De ville döda oss, vi vann, nu äter vi!”.

Relationen mellan palestinier och israeler

Avi Scharfs föregångare, Moshe David HaCohen, är kanske mest känd för sitt interreligiösa samarbete med Malmöimamen Salahuddin Barakat. Tillsammans har de drivit Amanah, ett prisat projekt som genom samtal och diskussion med framför allt skolever runtom i Malmö syftar till att motverka antisemitism och islamofobi. När HaCohen avgår som rabbin kommer han och Barakat fortsätta driva Amanah, som nu går från ett tillfälligt projekt till en mer permanent organisation.

Det interreligiösa arbetet och viljan att bygga broar mellan olika religiösa grupper och kulturer är något Avi Scharf säger att han vill fortsätta med. Under vårt samtal kommer han inte helt osökt in på den infekterade konflikten mellan Israel och Palestina. Han sammanfattar det så här:

– Jag tror att konflikten hade varit löst om det var upp till folket och inte de politiska ledarna på respektive sidor.

Gott intryck av Malmö

Malmö är en stad som många gånger hamnat i rampljuset när det gäller frågan om antisemitism. Avi Scharf säger att han är medveten om problemet, men att han vill skapa sig en egen bild innan han uttalar sig.

– Jag blev väldigt glad när jag hörde att Malmö stad kommer arrangera en internationell konferens om antisemitism. Jag uppfattar det som att staden gör mycket för att utbilda om antisemitism och judendom, och jag är glad att man satsar på att bygga broar mellan olika religiösa gemenskaper.

Under våren kommer Avi Scharf veckopendla mellan familjen i Israel och jobbet i Sverige. Han har sex barn mellan tre och 24 år, och till sommaren kommer de fyra yngsta flytta med Avi Scharf och hans fru till Malmö permanent.

– Vi skaffade hund för en vecka sedan och om han har en bra personlighet så får han också följa med. Men det har jag inte berättat för någon i Sverige än.

En av de viktigaste utmaningarna som Avi Scharf ser framför sig är att återförena människor fysiskt.

– Under det senaste året har man vant sig vid att göra det mesta via Zoom. Men vi människor behöver vara tillsammans. Och jag längtar efter att bjuda in folk i mitt nya hem i Malmö.