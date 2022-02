På måndagsmorgon passerar ett djupt lågtryck över Skåne. SMHI varnar för hårda vindar.

I södra och västra delarna av Skåne finns det risk för stormbyar på 25 till 27 meter per sekund.

– Det kommer vara mycket blåsigt och det blir som allra värst under morgonen. Vinden kommer sedan avta under dagen, säger Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Stopp i tågtrafik

Trafikverket har under söndagskvällen tagit beslut att ställa in vissa tågsträckor i Skåne.

Det blir stopp i tågtrafiken mellan Eslöv och Helsingborg från klockan 04.00 på måndagsmorgonen. Trafikverket ställer även in tågen mellan Ystad och Simrishamn från klockan 04.00.

Under fredagskvällen drog stormen Nora in över Sydsverige. Högsta vinhastighet mättes i Falsterbo där det blåste i upp till 29 meter per sekund.