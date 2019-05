Den 29 och 30 november förvandlas Helsingborgs Arena till ett stort festivalområde. Då kommer Stjärnklart till nordvästra Skåne och med sig har festivalen en rad stora artistnamn.

Ett av dem är Anna Bergendahl, som vann Melodifestivalen 2010 med låten This is my life.

För hennes del innebär festivalen en återkomst till en stad hon har besök många gånger förr.

– Jag brukar vara i Helsingborg på somrarna. Jag har en vän från Ängelholm och när vi träffas brukar jag passa på att besöka Helsingborg och Helsingör, säger Anna Bergendahl.

Vad tycker du om Helsingborg?

– Det är en fantastiskt vacker stad med en otrolig arkitektur.

Efter vinsten i Melodifestivalen försvann Anna Bergendahl något från rampljuset. Men i våras gjorde hon comeback på hitlistorna när hon medverkade i Melodifestivalen med låten Ashes to Ashes.

Låten har blivit en av vårens mest spelade låtar i Sverige.

– Jag har dåligt sinne för vad som kommer bli en stor hitlåt. Men statistiskt har Ashes to Ashes blivit en av dem största låtarna från Melodifestivalen och det är helt otroligt.

Slog igenom i Helsingborg

Förutom Anna Bergendahl kommer en rad andra kända artister till Stjärnklart. Däribland den danska rockmusikern Sanne Salomonsen, Melodifestivalens bronsmedaljör Hanna Ferm, latinoinfluerade Mendez och Hoffmaestros radarpar Kaliffa och Jensa.

Dessutom kommer Jessica Andersson göra ett framträdande. För hennes del blir det en comeback till staden där hennes karriär en gång tog sin början.

– Jag gjorde min audition till Fame Factory i Helsingborg år 2002. Så den staden har en extra plats i mitt hjärta, säger hon.

Mendez, Jessicas Andersson, Robin Bengtsson och Anna Bergendahl njuter sommarsolen – annat blir det i november. Foto: Kristofer Sandberg

Jessica Andersson var knappt 30 år fyllda och gravid i sjätte månaden när hon ställde sig framför Bert Karlsson och de andra i Fame Factory-juryn.

– Jag och några hundra andra sjöng inne i ett tält på en parkeringsplats i Helsingborg. Och då lyckades jag ta mig vidare i tävlingen, säger hon.

Motocross

En annan som också deltar i årets upplaga av Stjärnklart är Robin Bengtsson. Hans relation till Helsingborg ser lite annorlunda ut. Innan han satsade fullt ut på musiken och vann Melodifestivalen genom att dansa på ett rullband var han aktiv inom motocross.

På den tiden blev det en och annan tävling i just Helsingborg.

– Ute på Väla finns en crossbana och där har jag varit många gånger. Sedan har jag tagit färjan över till Danmark, säger Robin Bengtsson, som även har en spelning inplanerad i Sölvesborg den närmaste tiden.

Biljettsläppet till Stjärnklart i Helsingborg sker den 31 maj.