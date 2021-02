Nu öppnar Danmark upp – så ska det gå till

Precis innan jul stängdes stora delar av Danmark ner. Sedan dess har allt från shoppingcenter till restauranger har varit stängda samtidigt som i stort sett all undervisning bedrivits på distans. På danska gator har det bara varit apotek och livsmedelsbutiker som får lov att hålla öppet som vanligt just nu.

Men under de senaste veckorna har smittspridningen legat stabilt i landet och det har ropats allt högre efter att restriktionerna ska lättas.

Under tisdagen samlade statsminister Mette Frederiksen in övriga partier för att diskutera en eventuell återöppning. Efter långa, och stundtals hetsiga, förhandlingar kunde resultaten av de förhandlingarna presenteras under onsdagen.

Hälsominister Magnus Heunicke (S), justitieminister Nick Hækkerup (S) och barn- och utbildningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), kallade in till presskonferens.

Osäkra beräkningar

På pressträffen kunde hälsominister Magnus Heunicke berätta att han var mycket nöjd med avtalet de nått fram till.

– Det baserar sig på åsikter från hälsomyndigheterna och oberoende experter, säger han på pressträffen.

Enligt Magnus Heunicke är beräkningarna osäkra.

– Därför har vi avtalat med övriga partier att om det visar sig att smittan inte stiger så snabbt som experterna fruktar kommer man kunna återöppna snabbare.

Han hoppas på en mild vår.

– I så fall är folk ute mer och det har en god effekt på smittspridningen, och i så fall ska det självklart öppnas mer.

Var är statsministern?

Nästa brytpunkt för återöppningen är 15 mars, om smittspridningen är under kontroll lättas då på restriktionerna ytterligare. I nuläget handlar det om att skolor i fler områden ska kunna öppnas igen.

TV2:s politiske analytiker ställer sig undrande till varför inte statsminister Mette Fredriksen var med på pressmötet.

– Hon har spelat en mer tillbakadragen roll senaste tiden. Vi har i stort sett bara hört av henne på Facebook, säger han.

På pressmötet fick justitieminister Nick Hækkerup frågan om varför inte statsminister Mette Frederiksen var med och presentererade återöppningen av landet.

– Det får statsministern själv svara på, men ni kommer säkert få se henne, svarade han.

Så här öppnar Danmark upp 1 mars HELA LANDET • Butiker och varuhus inom detaljhandeln, som är maximalt 5000 kvadratmeter stora öppnas igen, men med skärpta krav på antalet kunder per kvadratmeter. Återöppningen gäller inte butiker inne i köpcentrum, de hålls fortsatt stängda. • Kulturinstitutioner som har sin verksamhet utomhus öppnas, men bara om deltagarna kan uppvisa ett negativt corona-test. • För organiserad utomhusaktivitet höjs taket för antalet personer som kan samlas från 5 till 20. VISSA KOMMUNER • I 19 kommuner på västra och norra Jylland ser smittläget så gynnsamt ut att där ska man kunna välkomna tillbaka avgångselever till skolorna, under förutsättning att eleverna testas två gånger i veckan. BORNHOLM • Här öppnas alla utbildningar upp. Från grundskola upp till högskola. • Serviceyrken som till exempel frisörer öppnas också, men med krav på munskydd. • Samlingsförbudet höjs från fem till tio personer. Men det följer också med en mängd krav, alla på ön ska testas en gång i veckan, skolelever två gånger i veckan och alla som vill ta sig till eller från ön måste visa upp ett negativt test. Visa mer

TV: Visste du det här om Danmarks statsminister?