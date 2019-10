Nu kommer kylan – men också solen

Trött på det gråa höstvädret? Då kanske det här är goda nyheter för dig. Den kommande veckan blir det kallare – men också soligare.

Det är det danska väderinstitutet DMI som spår detta i sin senaste prognos. Deras prognos gäller Danmark och Sydsverige.

– Det ser ut som om vi kommer få nattfrost under den kommande veckan. Natten mot tisdag kommer minusgraderna, säger Steen Rasmussen.

Det blir kallast inåt landet. Orter som Växjö och Värnamo kan räkna med minusgrader varje natt under veckan. Ut mot kusterna blir det mildare. I Malmö blir det inte kallare än två plusgrader någon gång under de kommande dagarna.

Ut och njut av ljuset nu när det blir ett väderomslag. Foto: Eugenio Marongiu / Colourbox

Ingen vit jul

På DMI har meteorologen Lisette Grenbom lång erfarenhet av att kunna ställa prognoserna. Hennes budskap just nu är att början av vintern blir trist - ingen vit jul i år heller.

– December blir generellt en mild och våt historia. Den som längtar efter snö får vända blicken bortåt slutet av januari, säger meteorologen.

Lisette Grenbom är tydlig med att det hon säger gäller Danmark. Samtidigt låter hon förstå att det som gäller i Danmark även omfattar stora delar av Sverige.

– Jag ser var luftmassorna kommer ifrån och det brukar bli rätt.

December ser just nu att domineras av intensiva lågtryck som ger milt väder, mycket regn och rejäla vindstötar med risk för stormattacker, enligt DMI.

– Prognoserna är tämligen samstämmiga. Det finns tydliga tendenser på att lågtrycken tar en bana från Atlanten in över de brittiska öarna och upp mot Norge, säger Lisette Grenbom.

I västra delarna av landet kom det stora regnmängder under helgen. Foto: Linda Bergh

SMHI varnar

Men det blöta höstvärdet sätter fortfarande sina spår.

Under helgen drog stora mängder regn in över delar av Halland och de västra delarna av Sydsverige. Under måndagen har SMHI utfärdat en klass 1-varning för höga vattenflöden i Nissans, Fylleåns och Bolmåns (biflöde till Lagan) avrinningsområden.

Varningen gäller Halland och västra delarna av Kronoberg.

”Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem”, skriver SMHI på sin hemsida.

– De stora regnmängderna har skapat höga flöden och mindre vattendrag kan reagera väldigt fort av regn, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på väderinstitutet Storm.