Karin Laserow blev på onsdagen en del av den konstnärliga utsmyckningen på Malmö Airport Sturup när flygplatschefen Peter Weinhandl bjöd in antikexperten att avtäcka fotografiet på sig själv. Bilden är en följd av att Kvällspostens läsare röstade fram henne till utmärkelsen Årets Skåning 2017. Foto: JENS CHRISTIAN

Karin Laserow blev på onsdagen en del av den konstnärliga utsmyckningen på Malmö Airport Sturup när flygplatschefen Peter Weinhandl bjöd in antikexperten att avtäcka fotografiet på sig själv. Bilden är en följd av att Kvällspostens läsare röstade fram henne till utmärkelsen Årets Skåning 2017. Foto: JENS CHRISTIAN

Det är en ödmjuk antikexpert som får avtäcka sin egen bild på Malmö Airport. Bredvid på väggarna sitter redan en rad andra inramade storheter som Zlatan, Ruben Rausing, Birgit Nilsson och Måns Zelmerlöw bland andra.

Allt ingår i porträttgalleriet "Welcome to my hometown", som de senaste åren väckt berättigad uppmärksamhet på flygplatsen.

Karin Laserow avtäcker sin egen bild tillsammans med flygplatschefen Peter Weinhandl. Foto: JENS CHRISTIAN

Och det närmaste året möts resenärerna alltså också av den genuina skånska antikexperten från Limhamn.

Hur känns det att få sådan uppmärksamhet?

– Det är fantastiskt. Och det passar så bra eftersom jag är skåning från liktornen till yttersta hårtofsen.

I årets omröstning, som skedde i samarbete med Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag, fick Karin Laserow fler röster än Zlatan, vilket vittnar om hennes popularitet.

Hur kan det ha blivit på det sättet?

– För att jag älskar Skåne och visar det från djupet av mitt hjärta. Jag har behållit dialekten och aldrig krånglat till det.

Och nu har du stor framgång som antikexpert i TV4-programmet "Bytt är Bytt". Hur förklarar du det genomslaget?

– Jag är den jag är. Jag är likadan på TV som jag är himma. Jag tror det genuina gäller i alla lägen.

Du är inne på fjärde säsongen som antikexpert i tv-rutan.

– Ja, och jag trivs jättebra. Torsdagskvällar sänder vi och fredagsmorgnar räknar Fru Laserow tittare. Senaste programmet sågs av 935 000 personer, det är fantastiskt.

Har du någon bra uppfattning om vad det beror på?

– Folk gillar kultur och här är det ett tävlingsprogram också. Jag är antikexperten som berättar för deltagarna om de olika sakerna.

Karin Laserow går hem som antikexpert hos tv-tittarna. Jag vill fortsätta länge till, säger hon. Foto: JENS CHRISTIAN / EXPRESSEN/KVÄLLSPOSTEN

Men i bland lurar du de tävlade att gå bort sig i programmet?

– Jag luras aldrig, utan älskar sakerna lika mycket oavsett. Men jag håller masken och röjer inget om värdena. Den som har tur kan gå därifrån med en halv miljon på fickan.

På tal om en hav miljon - du var nära att förstöra en cello för just det beloppet i premiärprogrammet?

– Det är rätt. Det var den del av kroppen som sticker ut mest och det var häcken. Jag trodde producenten skulle klippa bort det för det var pinsamt. Men han svarade att det är TV, det behåller vi.

Det låter som att du trivs och vill fortsätta stå i rampljuset?

– Absolut. Jag stannar tills färdtjänsten hämtar mig härifrån.

Grattis till utmärkelsen, Karin.

– Tack, det här var stort, riktigt stort.