När Kvällsposten når Sofia Stynsberg på måndagsmorgonen har hon fullt upp.

– Jag sitter just precis nu och svarar på ett mejl från en upprörd medborgare, säger hon.

Bakgrunden är att Växjö kommun under lång tid sagt nej till alla elsparkcykelföretag som velat placera ut fordon på gator och torg. Från kommunens sida har man inte velat stressa fram ett beslut.

– Man behöver i lugn och ro titta på regelverket och man behöver ha samtal med de här företagarna. Det behövs en lång process, säger Sofia Stynsberg.

Men i lördags var plötsligt elsparkcyklarna en del av gatubilden i Växjö. Det norska företaget Ryde placerade ut 200-300 fordon på olika platser.

Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden i Växjö kommun, är inte nöjd med hur elsparkcykelföretaget uppträtt. Foto: Alexander Hall / Växjö kommun

”Betydande efterfrågan”

Nu är det upprört inom kommunen.

– De andra företagen som frågat har respekterat vårt svar men inte det här, utan de har på ett väldigt respektlöst sätt placerat ut de här elsparkcyklarna, säger Sofia Stynsberg.

Ser ni det som en provokation?

– Handhavandet från företaget att bara sätta ut de här elsparkcyklarna på en lördagseftermiddag när tjänstemännen har sin lediga helg tycker jag inte är klädsamt.

Enligt företaget Ryde har responsen från Växjöborna varit god under helgen.

– Det är tydligt att det finns en betydande efterfrågan, säger Johan Olovsson, medgrundare till Ryde, till Smålandsposten.

Företaget placerade även ut elsparkcyklar i Gävle under helgen. Enligt Johan Olovsson informerades kommunerna om den tilltänkta lanseringen via e-post och telefon under fredagen. Man anser sig inte behöva något tillstånd.

– Uthyrning av elektriska sparkcyklar är laglig näringsverksamhet och innefattas således av den fria etableringsrätten för näringsverksamhet. Utplacering av elektriska sparkcyklar är att räkna som cykelparkering, säger Johan Olovsson.

Plötsligt stod flera hundra elsparkcyklar utplacerade på olika platser i Växjö. Foto: Carl Carlert

”Kopplat in juridiken”

Växjö kommun tänker agera.

– Nu har vi kopplat in juridiken och ska kontakta företaget. Vi ligger inte på latsidan, säger Sofia Stynsberg.

Finns det något ni kan göra omedelbart?

– Ja absolut, vi kommer att åka ut och plocka de elsparkcyklar som ligger trafikfarligt och sen får man lösa ut dem för en summa.

Men den här frågan har varit aktuell länge. Varför har ni inte kommit längre i er egen utredning?

– Jag tycker vi har kommit långt, vi följer ständigt utvecklingen i andra kommuner och städer. Men för oss är det viktigt att se om det blir några konsekvenser av reglerna i de andra städerna eller inte.

Kan det finnas något positivt med elsparkcyklar?

– Absolut, det är ett fordon som säkert kan komplettera andra transportsätt på ett bra sätt. Jag är inte emot själva fordonet i sig. Men lagstiftningen måste hänga med, det tycker jag inte den gör i dag.

Sofia Stynsberg tycker inte att företaget har agerat okej.

– Det handlar om vilken respekt man visar varandra i samhället. Det här beteendet är ingenting jag förespråkar.

TV: Fler nyheter om elsparkcyklar