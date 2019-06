Norsk invasion till Böda efter tv-succé

Kalmar Region märkte att norska turister ökade i länet och drog kopplingar till den populära dokusåpan Böda camping, som sänts i norsk tv under flera år.

Under det senaste året har ytterligare två tv-program exponerat Kalmarregionen, vilket regionen hoppas ska bidra till en turistboom.

I vintras sändes ungdomsserien Eagles i samtliga nordiska länder och har även spritts illegalt till Ryssland och Spanien. Serien är inspelad i Oskarshamn och nyligen blev det klart att serien får en till säsong. Serien ska spelas in under hösten och sändas i SVT under 2020.

Guidar turister till inspelningsplatser

I samband med nyheten släppte Attraktiva Oskarshamn, som jobbar för att marknadsföra kommunen, en hemsida där besökaren guidas till olika inspelningsplatser genom bilder.

Hemsidan har enligt Sofie Gunnarson, platsutvecklare på Attraktiva Oskarshamn, funnits som plan sedan innan serien började sändas. Eftersom serien har fankonton i bland annat Ryssland, Spanien och Kanada misstänkte de att intresset skulle kunna vara stort, även bland utländska turister.

– I fall den skulle bli en framgång räknade vi med att det skulle finnas människor som till exempel vill se var huvudkaraktärerna Ludde och Felicia badade första gången eller besöka ishallen som visas mycket i serien. Nu märkte vi att många började googla på Oskarshamn, det fanns ett intresse efter mer information. Vi lanserade den här hemsidan för att försöka ta till vara på det suget, säger hon till Barometern.

Regionen jublar över uppmärksamheten

Men publiciteten för Kalmarregionen slutar inte där. I våras sändes en andra säsong av Enkelstöten i TV4, där Sissela Kyle och Lotta Tejle genomför en konstkupp. Destination Kalmar, som arbetar för att främja näringslivet i området har hjälpt produktionsbolaget med inspelningsplatser.

– Det är värt väldigt mycket att synas på det här sättet, men det är svårt att säga exakt hur mycket. Det är inte helt lätt att veta hur man ska använda sig av genomslaget, säger Jenny Roloff, varumärkesstrateg på Destination Kalmar till Barometern.