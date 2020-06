Nödropet från Danmark när svenskarna uteblir

Just nu släpps du in i landet om om ett av följande stämmer in på dig:

Du kan bevisa att du är folkbokförd i en region där det finns färre än 20 smittade per 100 000 invånare. I nuläget är det bara Västerbottens region som har så låg smittspridning.

Du kan bevisa att du är folkbokförd i en av grannregionerna Skåne, Halland eller Blekinge samt kan uppvisa ett negativt corona-test som är mindre än 72 timmar gammalt.

Du kan bevisa äger ett sommarhus i Danmark.

Du kan bevisa att du arbetar eller studerar i Danmark, eller ska resa in i et jobbärende.

Du kan bevisa hälsa på en nära familjemedlem som är boende i Danmark. Det kan vara din partner, make/maka, ditt barn, din förälder, ditt syskon, din mor-eller-farförälder. Detta gäller även ingifta familjemedlemmar.

Källa: Danska polisen