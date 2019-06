Netflix gör film av Malmöutvecklat spel

Redan sommaren 2016 blev det officiellt att man skulle göra film av det populära actionspelet ”Tom Clancy's The Division” som har över 20 miljoner spelare världen över. Det var då klart att Jake Gyllenhall, som fick sitt stora genombrott i filmen Donnie Darko (2001), skulle vara huvudrollsinnehavare.

Det var först tal om att ”Syriana”-regissören Stephen Gaghan skulle regissera, men nu blir det istället ”Deadpool”-regissören David Leitch. Huvudrollsinnehavarna Jake Gyllenhaal och Jessica Chastain kommer även att vara producenter.

Utvecklat i Malmö

Jake Gyllenhaal har prisats flerfaldigt för bland annat huvudroller i Donnie Darko och dramat Brokeback Mountain. Jessica Chastain gjorde långfilmsdebut 2008 i Jolene och har vunnit en Golden Globe för sin roll Maya i den militära thrillern Zero Dark Thirty.

Netflix meddelade på Twitter att de köpt rättigheterna till filmatiseringen av spelet. Spelet ”The Division” är utvecklat av Malmöstudion Massive Entertainments, som är ett dotterbolag till den internationella spelutvecklaren Ubisoft.

Arbetet kommer att inledas under 2019 och det blir, liksom spelet, en actionthriller som utspelar sig i New York där ett virus sprids via sedlar på Black Friday.

Händelsen lamslår den amerikanska befolkningen, innan en grupp civila som tränats för katastroftider träder in och försöker återställa ordningen.