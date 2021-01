JUST NU: Nära 600 patienter efter nyår

Redan dagen innan nyårsafton var läget för vården i Skåne allvarligt, och det har blivit värre. Under storhelgen har ytterligare 18 personer lagts in med covid-19 i regionen – och just nu vårdas 596 personer på sjukhus.

Totalt 60 personer med covid-19 får intensivvård. Antalet intensivvårdare och inlagda patienter på sjukhus är den högsta i Skåne sedan pandemins start.

”Tyvärr ser vi återigen ett fortsatt ökat tryck på både vårdplats med och utan intensivvård”, skriver Region Skånes regionråd Carl-Johan Sonesson på Facebook.

Ökningen har skett hastigt i Skåne. Den 14 december vårdades totalt 27 patienter med covid på sjukhus – drygt två veckor senare är antalet mer än det dubbla.

Efter jul aktiverades även det så kallade krislägesavtalet i Region Skåne, vilket innebär att vårdpersonal kan schemaläggas med täta arbetspass och jobba längre pass och med kortare återhämtning än vanligt.

Håkan Kerrén, stabschef på Helsingborgs lasarett, uttryckte sin oro i en intervju med Sydsvenskan på lördagen:

– Jag är orolig för detta sen en bra tid tillbaka. Hur högt ska vi komma innan kurvan planar ut?

