Det sista arrangemanget innan pandemin var Donnez Orkesters 20-årsjubileum den 5 mars 2020.

– Då var hela stället fullt och sen bara pang, så kom pandemin och allt stängde, säger Bert Lundqvist som är marknadsansvarig på Ekebo Nöjescentrum.

Ekebofestivalen som 2019 lockade 15 000 besökare ställdes in både 2020 och 2021. Ekonomiskt har nöjescentrumet överlevt tack vare bidrag från Kulturrådet men det har varit ovanliga år för Ekebos järngäng.

Ett gäng bestående av vd:n Bengt-Åke Johnsson, driftschefen Jonas Lindström och inte minst för Bert Lundqvist – som till vardags är pensionär.

– Jag har normalt sett väldigt mycket att göra, inte minst inför Ekebofestivalen med reklam och egen tidning. Så det har varit tråkigt och tomt, säger Bert.

Dans på Ekebo Nöjescentrum under en spelning med Lasse Stefanz – som återvänder 20 november. Foto: Bert Lundqvist / Ekebo Nöjescentrum

”Kände inte till dem”

Nyöppnandet av Ekebo Nöjecentrum var planerat till 16 oktober, men kunde tack vare de nya restriktionerna tidigareläggas en vecka.

På premiären den 9 oktober spelar duon Bek & Moberg som är stora i både Sverige och Norge. Den 30 oktober kommer partybandet Bolaget Records som önskats av Ekebos unga publik.

– Jag kände inte ens till dem alls innan vi bokade dem, men biljettförsäljningen går bra. Vår yngre publik älskar dem, säger Bert Lundqvist.

Den inbokade 90-talskvällen 6 november lär locka en mixad publik, likaså arrangemanget den 20 november.

Olle Jönsson är sångare i Lasse Stefanz. Foto: MIKAEL SJÖBERG

Lasse Stefanz kommer

Då anordnas den första stora dans- och partykvällen och på scenen står Lasse Stefanz och Perikles som spelar partymusik under namnet Pex and The Boys.

– Programmet vi presenterar nu är nästan identiskt med det vi skulle haft hösten 2020. Med tillägget att vi har öppet fler kvällar, eftersom vi räknar med att det finns ett sug efter att gå ut och dansa, säger Bert Lundqvist.

Nu fixas och fejas det på Ekebo Nöjescentrum inför nyöppnandet på lördag.

– Det var en rejäl städning som behövdes och lite annan upprustning, berättar Bert Lundqvist.

– Det hade inte varit fel med covidpass. Då hade alla kunnat känna sig trygga. Men om de har sagt att restriktionerna ska släppas och då får vi ju lita på att allt ska fungera.

LÄS MER: Dansbandskungarna höll hov på Ekebo

LÄS MER: Ekebofestivalen drar fler folk än någonsin