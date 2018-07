MSB drar tillbaka uppmaning om totalt förbud för eldning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har på måndagen beslutat att återta sin rekommendation till kommuner och länsstyrelser om ett skärpt eldningsförbud. Enligt den tidigare bedömningen skulle uppmaningen gälla till och med den 1 augusti.

"Brandriskprognosen skiljer sig stort över landet och gemene man måste även fortsättningsvis iaktta stor försiktighet. Det är viktigt att allmänheten tar del av den senaste lokala och regionala informationen via kommunens eller länsstyrelsens webbsida", säger Britta Ramberg, operativ chef på MSB, i ett pressmeddelande.

Även om det faller regn varnar MSB för att skog och mark snabbt kan torka upp igen och risken för brand snabbt stiga.

Tyskarna åker hem

De tyska brandmän som har hjälpt till med att bekämpa branden i Älvdalen i Dalarna kör nu söderut i kolonn med sina brand- och servicebilar – hem till Tyskland igen.

I dag arbetar 85 personer i området. En helikopter övervakar ovanifrån för att snabbt kunna se uppflammande eldhärdar. Brandledningen konstaterade sent på söndagskvällen att branden var under kontroll efter två veckor.

– Det ser för tillfället mer positivt ut. De aktuella fokusområdena har minskats på två platser och ett har avvecklats, sade Mikael Tofvesson, biträdande chef för MSB:s operativa avdelning, vid en presskonferens.

Det innebär bland annat att fler brandbekämpningsflyg kan skickas tillbaka till sina hemländer.

Inget turkiskt plan

– De två portugisiska planen återvänder hem på onsdag och gör sin sista arbetsdag på tisdagen. Dessutom har vi avvecklat vår begäran om skopande flyg från Turkiet. Vi bedömer att vi för tillfället inte behöver den hjälpen, säger Mikael Tofvesson.

Boende i Kårböle och några mindre samhällen i trakten får nu också återvända hem. Enligt länsstyrelsen rör det sig om ett hundratal hushåll. Däremot finns boende i andra mindre samhällen som fortfarande måste hålla sig borta från sina hem.

– Det har varit en bra natt, ingen spridning och vi börjar gå in i området. Tidigare har vi omringat området, nu går vi in och släcker brandhärdar, sade Patrik Åhmberg, biträdande räddningsledare vid bränderna i Hälsingland, via länsstyrelsens Facebooksida under måndagsförmiddagen.

Men han understryker att elden inte är släckt.

– Det kommer vi att hålla på med länge, säkert i ett par veckor. Däremot kommer inte branden att sprida sig. Som det ser ut nu.

Torrt i markerna

Samtidigt varnar meteorologerna för kraftig åska med risk för blixtnedslag i nordöstra Ångermanland och i Västerbottens kustland. Risken för bränder i skog och mark bedömer SMHI fortfarande som extremt stor i nästan hela landet.

Även om det kommer skurar av regn kommer tyngdpunkten i de östra delarna av landet. Regnskurarna är mycket lokala och kan lämna vissa områden lika torra som innan.

– Det blir mest tillfälligt att brandrisken går ner. Om det inte fortsätter att regna kommer marken att torka upp väldigt snabbt och det blir torrt på nytt. Det behövs extrema mängder för att påverka brandrisken på längre sikt, säger Jon Jörpeland, meteorolog vid SMHI, till TT.