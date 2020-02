Ms-sjuke Peter fick inte plats med permobilen på bussen

Allt som allt uppskattar Peter Karlsson att han blivit nekad en plats på ersättningsbussar sex gånger. Första gången var för nio år sedan, och nu senast i onsdags.

Peter var i Karlskrona och skulle hem till Bräkne-Hoby.

– Jag fick höra att jag fick vänta på nästa tåg. Men det roliga var ju att nästa tåg också var inställt, så det kom ju inget, säger Peter, som hade ”tur” och lyckades få tag på färdtjänst när han nekades en plats på ersättningsbussen:

– Jag lyckades få tag på en bil som kom 17.40, då hade jag väntat en timme ungefär. Men oftast är det svårt att få tag på färdtjänst i sådan panik, nu hade jag tur och en bil skulle ändå passera.

Peter Karlsson lider av multipel skleros, ms, och har suttit i permobil de senaste 20 åren, vilket Blekinge Läns Tidning var först att berätta om.

– Jag kan bara gå några enstaka steg om jag har en vägg att hålla mig mot, och jag blir sämre hela tiden, säger han.

”Behöver inte vara två meter höga”

Peter berättar att han tidigare rapporterat till Blekingetrafiken när han inte fått plats på ersättningsbussarna. Men någon direkt hjälp säger han sig inte ha fått.

– Ibland har jag tur i alla fall så jag kan köra in till perrongerna och värma mig under tiden jag behöver vänta. Men det är inte alla stationer som har någonstans där jag kan köra in, säger Peter.

Ett annat problem enligt Peter är att ersättningsbussarna inte sällan är långfärdsbussar - alltså högre i sin konstruktion än andra bussar.

Bekvämt för några.

Men ett stort problem för en ms-sjuk 54-åring som har svårt att röra sig.

– Om det kommer två ersättningsbussar så kan väl åtminstone en vara lite lägre, så alla kan åka med? undrar Peter, och fortsätter:

– Deras argument är ju att alla resenärer ska åka bekvämt. Men en som är handikappad då?

”Vi är väldigt angelägna”

Jakob Emander, tåg- och trafikutredare på Blekingetrafiken, säger till BLT att ersättningstrafiken ska vara tillgänglighetsanpassad och att en operatör i samband med Peters resa har ”brustit i sitt ansvar över den här trafiken”. Han berättar att chaufförerna vanligtvis ska meddela trafikledningen om till exempel en person med permobil eller rullstol inte får plats.

Detta så att extra fordon kan beställas.

– Vi är väldigt angelägna om att alla avvikelser rapporteras in till oss. För vi har krav på oss att vara tillgängliga för alla resenärer. Blekingetrafiken köper tjänsten med ersättningsbussar från Transdev. Gör inte de det de ska, är vi de första som vill få reda på det. Genom rapporterna kan vi se om operatören inte har tillräckliga rutiner och kan agera efter det, säger Jakob Emander.

