De tre männen försökte komma undan det dödsstraff de dömdes till efter de morden på de skandinaviska turisterna.

Vid foten av berget Toubkal – ett populärt resmål för bergsvandrare i Atlasbergen – utsattes Maren Ueland och Louise Vesterager Jespersen för ett besinningslöst våld. Våldet filmades och spreds på sociala medier. Kvinnorna hittades döda i ett tält den 17 december förra året.

Abdessamad El Jour och Younes Ouiziad har erkänt att de var de som dödade kvinnorna. Rachid Afati medgav att han spelade in filmen.

Totalt åtalades 24 personer för morden.

Vill dö

Mördartrion hade en förhoppning om att dödsstraffet skulle försvinna och överklagade domen – och nu har en högre instans i Marocko gett sitt utslag.

Dödsstraffet kvarstår, och ytterligare en person döms till döden. Mannen dömdes till livstids fängelse i den lägre instansen.

Men det är fortfarande okänt om domen kommer att verkställas. Marocko har visserligen dödsstraff i sin straffskala, men påföljden har inte tillämpats sedan 1993.

Nu uppger norska NRK att männen bett om att få dö.

Enligt målsägarbiträdet för Louisa Vesterager Jespersen ska en av männen sagt att de hoppades på att dödstraffet ska verkställas, enligt NRK.

– De sa att de inte ville ha en dom som inte verkställs, säger Khaled Fatasoui.

IS-sympatisörer

Samtliga eller en del av de personer som bedöms som inblandade i mordet på de skandinaviska turister är IS-sympatisörer, enligt uppgifter som framkommit under utredning.

I den film som spelades in vid morden ska mördarna ha uttryckt sin trohet till terrornätverket.

Men i förhör ska en av mördarna ha vänt.

– När jag arresterades visade polisen mig den andra sidan av IS. Om jag ska vara ärlig är jag fortsatt förvirrad. Jag vet inte om jag fortfarande är anhängare av IS. Allt jag vet är att jag ångrar att jag dödade de två turisterna, sa en av de dömda under rättegången, enligt VG.

De tre gärningsmännen greps efter att ha fastnat på en övervakningsfilm på turistorten Imil.

Dessutom tappade en av männen sitt ID-kort på brottsplatsen.

LÄS MER: Tre får dödsstraff för dubbelmordet i Marocko