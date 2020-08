Den 22 juni lockades den 28-årige mannen till ett skogsområde. Där misshandlades han så svårt med slag, tillhyggen och en kniv att han avled.

Två bröder, bekanta till 28-åringen misstänks för mordet.

I danska medier började det snart spekuleras om huruvida mordet var rasistiskt motiverat. Den mördade mannen hade ursprung i Tanzania. De misstänkta bröderna beskylldes för att ha högerextrema kopplingar, bland annat ska den ena brodern ha orden ”vit makt” samt en svastika tatuerade.

När dansk polis avfärdade spekulationerna möttes det av en våg av kritik, inte bara i Danmark utan från internationellt håll.

Massiv kritik

Enligt polisen jobbade man utifrån uppfattningen att dådet i stället bottnade i en personlig konflikt mellan brödraparet och den mördade mannen.

– Det tog tre dagar för polisen och åklagaren att helt utesluta att det är rasistiskt motiverat, trots att alla bevis pekar på det. Detta avslöjar ett systemiskt problem, berättade Awa Konaté, som är antirasistisk aktivist, för New York Times.

De misstänkta bröderna erkänner att de misshandlat mannen, men nekar till mord.

Nu har nya uppgifter i ärendet framkommit. Under ett förhör i rätten i Rønne under onsdagen berättade den yngre brodern via videolänk från Vestre Fængsel sin version av vad som hände den 22 juni, och vad konflikten mellan bröderna och 28-åringen handlade om.

”Lära mannen en läxa”

Enligt honom ska de två bröderna ha lurat 28-åringen till platsen för att bjuda på öl och ”lära mannen en läxa”. Bröderna hävdar att han kort före mötet fått information om att 28-åringen ska ha våldtagit brödernas mamma, rapporterar Ektrabladet och andra danska medier.

Chefsåklagare Benthe Pedersen Lund bekräftar enligt DR att detta skulle vara den orsak som bröderna angett som grund till deras handlande.

Under onsdagens rättsmöte förlängdes häktningen av de två bröderna i ytterligare fyra veckor.

