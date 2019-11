Det var vid 18-tiden som polisen larmades till ett område vid Eriksfält i Malmö. Polisen hade då fått flera samtal om en misstänkt skottlossning.

Polisen skickade flera patruller till platsen. Man har lokaliserat ett område där det sköts och ett fordon på adressen har skottskador.

En skadad person har också hittats i närområdet.

– En polispatrull anträffade en skadad person i nära anslutning till brottsplatsen där det skjutits. Då begärdes ambulans till platsen. Personen är under vård och förd till sjukhus med ambulans. Jag går inte in på skadeläge just nu, säger Rickard Lundqvist vid polisens ledningscentral i region Syd.

Finns det någon misstänkt gärningsman just nu?

– Nej, vi har ingen som är frihetsberövad eller gripen just nu. Men vi jobbar på den saken naturligtvis och efterspanar gärningsmännen.

Kan vara flera gärningsmän

Enligt vittnesuppgifter har det avlossats mellan 10 och 15 skott i samband med skottlossningen.

De uppgifterna vill däremot polis inte bekräfta i nuläget.

– Det är ingenting jag kan bekräfta nu utan nu måste vi sammanställa vittnesuppgifter på plats och utifrån spåren, till exempel hylsor, kan vi kanske precisera vad det är för typ av vapen, säger Rickard Lundqvist.

Se Expressens Jens Christian rapportera från platsen.

Vid klockan 19.30 meddelade polisen att det avspärrade området har utökats.

– Det gör vi för att optimera våra förutsättningar för att hitta eventuella spår, säger Rickard Lundqvist.

Polisen arbetar utifrån teorin att fler än en gärningsman ligger bakom skottlossningen.

– Uppgiften som vi arbetar utifrån är att det är mer än en gärningsman. Ingen är gripen just nu och ingen är medtagen till förhör.

Misstänkt gärningsman flydde i bil

På plats vid brottsplatsen har polisen bland annat förhört eventuella vittnen till skottlossningen.

I närheten av den skottskadade bilen finns en restaurang, och flera personer som besökte restaurangen blev vittne till händelsen.

– Det finns en hel del vittnen och många av dem kommer från restaurangen. Vi har spärrat av, vi kommer säkerligen ta dit kriminaltekniker. Vi har helikopter i luften, vi har gott om resurser, säger Rickard Lundqvist.

Finns det kopplingar till tidigare händelser i Malmö?

– Det är för tidigt att säga. Naturligtvis är vi intresserade av alla kopplingar, men det är ingenting som är känt nu.

Vet ni redan nu vem som är ägare till bilen?

– Ja, där finns registreringsskyltar på den bilen, men därmed inte sagt att det är den som är målet för skottlossningen. Men vi har en registreringsplåt som är aktuell.

I nuläget rubriceras händelsen som försök till mord, enligt polisen.

Texten uppdateras.