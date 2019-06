Misstänkt sexualbrott mot kvinna i bostad

Polisen fick kännedom om ärendet vid klockan 03.14 under natten mot lördagen.

En kvinna i 20-årsåldern ska då ha utsatts för ett sexualbrott inne i en bostad i Malmö.

– Kvinnan har därefter förts till sjukhus, säger Evelina Olsson som är presstalesperson vid polisen i region Syd.

En man har frihetsberövats

Under natten har polisen kunnat frihetsberöva en man som misstänkt för brottet.

– Under natten har man hämtat in en man för förhör. Det kommer att hållas nu under morgonen, säger Evelina Olsson.

Polisen vill i nuläget inte gå in på vad det handlar om för typ av sexualbrott.

– Vi går inte in på den exakta rubriceringen utan vi säger att det är ett sexualbrott, säger Evelina Olsson.