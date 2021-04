Misstänkt människoskelett hittat på strand i Skanör

Det var under torsdagen som en person från allmänheten under sin promenad längs stranden stötte på benet och lämnade in det till polisen.

– Vi har varit här med både tekniker och hundar och sökt efter fler ben vid ett stort område vid badhytterna, där benet hittades, säger Elin Samuelsson.

Under fredagseftermiddagen blev polisen färdigt på platsen. Men både under förmiddagen på fredagen på och torsdagen gjorde polisen egna sökningar efter fler ben, dock utan framgång.

Sannolikt människoben

Polisens tekniker tror att det rör sig om människoben. Även en professor i osteologi har tittat på benen och konstaterar att det är ett människoben.

– Professorn tror inte att det kommer från ett nytt skelett. Det kan stå mellan allt från att komma från 1700-talet och nutid.

Samma slags ben hittades 2017

För fyra år sedan hittades ett människoben på nästan samma plats, också på stranden. Dock tror polisen inte att det kan ha någon koppling.

– Vi tror inte att det hänger ihop. Det är överarmar båda två och verkar komma från samma sida. Därför kan det inte komma från samma skelett, säger Elin Samuelsson som är gruppchef för utredningen av grova brott i Trelleborg.

Då kunde man inte få något DNA, något polisen hoppas på att kunna få denna gång. Gårdagens fynd utreds gårdagens som mord, men nu väntar polisen på ett utlåtande från rättsmedicinalverket.

– Vi får snällt avvakta tills vi vet något mer. I väntan på det tittar vi på försvunna personer och ser om vi kan häröra någonting till det. Men det är svårt innan vi vet något mer.

Hur lång tid det tar innan polisen får svar på vad skelettet kommer ifrån är oklart.

