Misstänkt kvinnomord i Helsingborg – man gripen

Klockan 12.05 under tisdagseftermiddagen larmades polis till en lägenhet på Drottninghög i Helsingborg.

En kvinna hade hittats avliden i bostaden och en man kunde gripas. En förundersökning gällande mord, alternativt dråp, har inletts för att utreda omständigheterna kring dödsfallet.

– Vi fick under lugna former in uppgifter om att en kvinna var avliden 12.05, säger Filip Annas, presstalesperson polisregion Syd.

– Det uppstod frågetecken om hur dödsfallet hade skett och därför inleds en förundersökning gällande mord.

En man är gripen misstänkt för mord – han anträffades i anslutning till platsen. Lägenheten har spärrats av i väntan på en kriminalteknisk undersökning.

