Misstänkt coronafall – hel avdelning isolerad

Under torsdagen upptäcktes två fall av misstänkt covid-19 på infektionsavdelning 17 på Växjö lasarett. Under fredagen bekräftades det att smitta kommit in även på en avdelning på Ljungby lasarett, skriver Smålandsposten.

– Vi har en patient där vi misstänker att denna är smittad av covid-19. Patienten har testats och förhoppningsvis får vi svar här under helgen, säger biträdande sjukhuschef Niklas Silvert, till tidningen.

Samtliga patienter på medicinavdelning 13 i Ljungby isoleras nu – både de och personalen ska provtas. Därefter ska sjukhuset bedöma om ännu fler skulle kunna ha exponerats för covid-19.

– Vi har isolerat patienterna. Det har vi gjort enligt våra rutiner när vi får in smitta på en avdelning. Alla på avdelningen kommer testas, säger Niklas Silvert.

”Vi inväntar provsvar”

Hur detta kan ha inträffat är fortfarande ytterst oklart.

– Vi vet ännu inte. Det kan ha varit en patient som haft det med sig in, eller kan det vara att patienten blivit smittad på sjukhuset. Vi inväntar provsvaren.

Smålandsposten frågar också Niklas Silvert om detta betyder att det råder intagningsstopp på avdelningen.

– Nej. Vi har enkelrum tillgängliga. Sedan har vi plats för patienter som söker vård på andra avdelningar. Vi har både platser i Växjö och Ljungby, säger han.