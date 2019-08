Det var på onsdagen den 31 juli som Gert-Inge Bertinsson anmäldes försvunnen i Markaryd. Han sågs senast till vid 17-tiden på onsdagen.

Polisen sökte efter Gert-Inge med både polispatruller, hundar och polishelikopter. Men när den inte fann honom rubricerade de på fredagen om händelsen till misstänkt människorov.

– Det finns inget som tyder på att han ska ha försvunnit frivilligt, just nu finns det för många lösa ändar för att det ska verka troligt, sade Patric Fors, presstalesperson på polisen efter ändringen av brottsrubricering.

Skallgång och hundsök

Under fredagen inledde även frivilligorganisationen Missing People ett sök i trakterna kring Markaryd. Under lördagen deltog 25 personer i sökandet och under fredagen ytterligare några.

– Vi har hållit på sedan klockan 11 i dag och rundar av nu. Vi har varit ute med hundar, kört skallgång och kört med bil i området, säger Annika Klang, insatsledare på Missing People.

Enligt Annika Klang har de lyckats söka igenom ett område på cirka sju kilometer runt den platsen han senast sågs i Markaryd. De har inte hittat några spår av Gert-Inge.

Missing People planerar att avsluta sökandet efter i morgon.

– Sen måste vi sätta oss ner och utvärdera, så får vi se vad nästa steg blir, säger Annika Klang.

Bilen en betydande detalj

Polisen gick under fredagen ut med en efterlysning på sin hemsida med namn och bild på försvunne Gert-Inge.

Enligt notisen hade Gert-Inge blå jeans, ljus kortärmad skjorta och troligtvis tofflor vid försvinnandet. Han ska även ha disponerat en ljusbrun Volvo XC 90.

– Vi vill ha in alla observationer man gjort om en ljusbrun bil med märket Volvo XC 90 i Markarydsområdet med omnejd, bilen är en jätteviktig detalj, sade Patric Fors, presstalesperson på polisen, under fredagen.