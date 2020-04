Misshandlad kvinna hoppade från balkong

29-åringen är välkänd av polisen. Han har dömts upprepade gånger för brott han begått mot anhöriga men även mot sin flickvän. Den 25 januari i år hade han varit på fri fot i fem dagar, villkorligt frigiven från sitt senaste fängelsestraff.

Trots upprepade domar har han haft en lägenhet och under tiden medan han avtjänade fick hans flickvän flytta in i bostaden. Det är en mindre lägenhet som ligger på tredje våningen i ett hyreshus i Malmö.

Han har tidigare dömts för att ha misshandlat sin flickvän men de har senare försonats. Men försoningen slutade med att han blev anhållen i sin frånvaro och bedömd av polisen som mycket farlig.

Då hade flickvännen och han börjat bråka. Han hade tagit återfall och behövde mer pengar för att skaffa knark. Hon berättar i förhör att hon försökte lugna honom. Men natten den 25 januari blev hon slagen och knuffad flera gånger. Kvinnan anklagar också 29-åringen har att ha försökt strypa henne med en livrem.

Låste in kvinnan

Efter att hon skaffat pengar genom att be sin pappa att swisha henne 2 000 kronor ska hon ha blivit inlåst i lägenheten. 29-åringen gav sig ut för att skaffa narkotika.

I det läget beslöt hon att välja en drastisk utväg. Enda sättet att komma ut ur lägenheten var att hoppa från balkongen på tredje våningen.

I ett förhör berättar kvinnan hur hon tänkte innan hon hoppade:

– Jag överväger mina alternativ, antingen stannar jag och då kommer jag troligtvis dö, eller så hoppar jag ifrån tredje våningen och bryter mina ben. Jag bestämmer mig för att hoppa, det är den enda alternativ jag har.

Efter att fått hjälp av pappan att ta taxi hem till honom gjorde hon en polisanmälan. Poliserna som hade ärendet bedömde 29-åringen som så farlig att de fick tillstånd att försöka spåra hans mobiltelefon. Medan man försökte spåra honom gjorde 29-åringen något udda.

Vittne såg honom klättra

När han kom till lägenheten och insåg att dörren var spärrad av polis klättrade han upp till tredje våningen och in i lägenheten. Han tog sin in genom samma balkong som kvinnan hoppat. Där duschade han och tog med en påse från Kjell & Co med blodiga kläder.

När poliser senare kom till lägenheten fick de kontakt med en granne som kunde visa en mobilfilm. Där syns 29-åringen när han klättrar på husfasaden genom att stöd av fönsterbleck.

– Han såg ut som en pundare på ren svenska och såg påverkad ut, säger ett ögonvittne som polisen talat med.

Den 26 januari fick polisen till slut tag på 29-åringen. Han anhölls och häktades. Först nekade han till att ha låst in kvinnan och misshandlat henne.

– Alla som känner mig vet att jag är den schysta, påstår han i ett första förhör.

Han erkände senare att han slagit henne men inte att han försökt strypa henne med en livrem.

Han åtalades på torsdagen som misstänkt för bland annat grov misshandel av kvinnan, olaga hot, skadegörelse, olaga frihetsberövande, bedrägeri samt överträdelse av myndighetsbud.

