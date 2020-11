Minderåriga flickor lurades skicka porrfilmer till tonåring

När 17-åringen först fick kontakt med en av flickorna 2018 var hon bara elva år gammal. De båda fick god kontakt och utvecklade en vänskap.

Efter ett halvår övertalade tonåringen den unga flickan att börja skicka över nakenfilmer på sig själv över Snapchat och Instagram. Flickan sa till en början nej, men kände sig till sist tvingad.

När filmerna upphörde blev 17-åringen upprörd och hotfull. Han avslöjade att han i smyg hade filmat av alla videor och tänkte sprida materialet vidare – om han inte fick ännu mer.

”Du kommer bli känd snart,” skrev 17-åringen i ett meddelande till den unga flickan.

17-åringen döms för flera sexualbrott mot barn. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Vid ytterligare ett tillfälle lyckades 17-åringen övertala en annan minderårig flicka att posera sexuellt, under ett över fyra minuter långt videosamtal på Snapchat. Tonåringen lockade med pengar – han skickade en skärmdump på ett bankkonto till flickan.

Under tiden den minderåriga flickan poserade spelade 17-åringen in samtalet med hjälp av ett skärminspelningsverktyg. Via chatten skickade han olika instruktioner till flickan, på saker hon skulle göra.

Döms för en rad olika brott

För egen del nekar 17-åringen till brott. Några gånger har han inte kunnat förklara hur bilderna och filmerna hamnat i hans mobiltelefon. Andra gånger har han hävdat att hans konto på Instagram blivit hackat.

Den sistnämnda teorin har tingsrätten lyckats slå hål på genom att ta hjälp av en IT-forensiker.

17-åringen döms för sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.

Han frikänns samtidigt också för en rad brott. Det handlar bland annat om olaga hot, grovt olaga integritetsintrång och försök till utpressning.

Helsingborgs tingsrätt konstaterar i sin dom att 17-åringen har begått brott som normalt motsvarar fyra månaders fängelse. Samtidigt var han mellan 15 och 17 år när brotten begicks.

Han döms därför till ungdomsvård, med särskilda insatser från socialtjänsten.

