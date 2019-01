Bloggen Ufo No More har räknat ut värdet på kläderna som kvinnorna i de europeiska kungahusen hade på sig under 2018. Kronprinsessan Mary är tvåa på listan. "Jag tycker nog att de flesta kungligheter har något att lära sig av henne och bör se henne som en inspiration", säger Expressens modeexpert Magda Omerspahic.

Foto: HBGBILD / MEGA