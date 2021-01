Mette Frederiksen får svidande coronakritik

När coronaviruset svepte in över Danmark förra året drog statsminister Mette Frederiksen i den starka handbromsen och stängde ner delar av landet. Offentliga skolor, förskolor och utbildningsinstitutioner fick stänga sina portar under våren.

Dessutom skickades offentligt anställda hem i två veckor med lön.

– Myndigheterna rekommenderar att vi stänger all onödig aktivitet i dessa områden under en tidsperiod. Vi tillämpar en försiktighetsprincip, sa Mette Frederiksen under en presskonferens den 11 mars.

Men var det verkligen myndigheterna som låg bakom den skarpa stängningen?

Ville inte medverka under pressträffar

Svaret på den frågan är nej, enligt en ny expertrapport som danska folketinget beställt och som offentliggjordes under fredagen.

Enligt rapporten rådde oenighet mellan den danska regeringen och hälsomyndigheterna, där de sistnämnda inte var övertygade om att det var nödvändigt att stänga skolor, förskolor och utbildningsinstitutioner.

Men i samband med Mette Frederiksens presskonferens den 11 mars nämndes alltså ingenting om några oenigheter.

”Tvärtom blev det på presskonferensen framlagt som att nedstängningen i förskolor, skolor och utbildningsinstitutioner skedde på myndigheternas rekommendation,” står det i rapporten, som flera danska medier tagit del av.

Svarar på Facebook

Samma rapport skriver att Søren Brostrøm, direktör vid Sundhedsstyrelsens, har försökt undvika att delta vid regeringens pressmöten under covid-19-pandemin.

På fredagskvällen svarade Mette Frederiksen på kritiken i ett långt inlägg på sin Facebook-sida. Den danska statsministern skriver hon är imponerade över att danskarna kan ”se tillbaka och lära av det vi har gått igenom fram tills nu.”

Angående rapporten skriver Mette:

– Regeringen har inte på något sätt önskat att skjuta fram myndigheterna framför sig och frånta sig ansvar för stängningen.

Redan den 24 juli avslöjade tidningen BT mejl som visade att Mette Frederiksen ljög och gick emot experternas råd när Danmark stängdes ner. Två av de främsta experterna inom danska myndigheter avrådde då från att stänga förskolor och skolor.