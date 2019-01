I snöovädrets spår har larmen om olyckor i Syd- och Västsverige duggat tätt. E6 är en av de vägar som drabbats hårdast och som stängts av vid flertal tillfällen på grund av olyckor. Inom loppet av bara några timmar rapporterades flera olyckor på motorvägen.

Och det värsta har inte ens kommit än.

Minusgrader dominerar och på lördagsförmiddagen vällde snön in. SMHI har utfärdat klass 1-varningar på flera håll. Enligt meteorologen är det bara en tidsfråga innan varningarna utökas.

– Det nya vädersystemet kommer in lite snabbare än vi tänkt oss. Det är blåsigt och stökigt över England vid 15.30-tiden och redan sent på lördagskvällen drar snöfallet in över hela västkusten och Höglandet. Bort mot Blekinge, säger meteorologen Johan Groth.

– Och det kommer bli värre.

Enligt meteorologen kan det bli upp till tre decimeter snö i Skåne.

Stökigt trafikdygn

Det nya snöovädret är bara startskottet på de stökiga väderdygnen vi har framför oss.

På söndag morgon fortsätter nederbörden dra in över Syd- och Västsverige. Temporärt kan temperaturerna i de sydligaste delarna av Skåne klättra över nollstrecket.

– Det blir väldigt dåligt i morgon bitti (söndag morgon, reds anm). Det har då kommit in tung snö och blir därför besvärligt, och sen blir det kaotiskt. Höglandet och hela Halland får snö, och kustnära kan det gå över till regn, sen svänger det tillbaka. Det blir ett väldigt stökigt trafikdygn, säger meteorologen.

Snön väntas under helgen falla på många håll i Sverige under helgen – men inte förrän på söndag.

Mot söndags kväll väntas det snöa i princip hela Svealand. Snön drar in från sydväst och fortsätter under dagen förbi Svealand och upp mot Norrland. Än så länge är det inte säkert att det faller nederbörd i Norrland. Men det blir kallt – enligt SMHI väntas 10 minusgrader i Sundsvall och 20 minusgrader i Umeå.

Fryser på

Det är inte bara nederbörden som ställer till det. Eftersom det blåser i sydostlig riktning finns det risk för att den tunga snön driver.

Även om det, enligt prognosen blir blött i sydliga Skåne försvinner inte snön. Enligt meteorologen blir det slaskigt.

– Det kommer finnas rester kvar på tisdag, då kan det bli lite kallare. Tisdag börjar med snö över höglandet, det kan även svänga ner en kaka över Skåne och Blekinge. Det blir ett klart väder med fallande temperaturer. Därför kan de bli en hel del påfrysningsproblem, säger Johan Groth.

– Hade allting gått tio mil längre söderut hade det blivit en massa snö i Västra Skåne, då hade det blivit riktigt stökigt. Det är svårt att säga exakt var kanten för ren snö går.

”Insnöad minst en gång om året”

Och nu rustar Österlenborna sig för ett vädermässigt kaotiskt slut på veckan.

Eva Pyk 58, Tomelilla, arbetar med läkemedel. Foto: ANDERS GRÖNLUND

Eva Pyk 58, Tomelilla, arbetar med läkemedel.

– Jag är van sedan jag bodde i Stockholms skärgård med stora elavbrott, så man ser till att man har stormkök ved till kaminen och ett utedass är inte så dumt heller. Har man bara mat ,vin, levande ljus en mysig brasa och ett skönt sällskap så brukar man klara sig bra i några dagar.

Elisabeth Ahren, 55, lärare, St:Olof: Foto: ANDERS GRÖNLUND

Elisabeth Ahren, 55, lärare, St:Olof:

– Vi planerar ganska mycket för man är van att bli insnöad minst en gång om året när man bor på Österlen. Man ser till att man har mat hemma och packar in en massa extra kläder i bilen för man vet inte om man kommer hem från arbetet utan måste övernatta på skolan. Man kommer fortfarande ihåg hur det var förra året i mars med kaoset som var då.

Julia Andersson, 27, Ystad, receptionist: Foto: ANDERS GRÖNLUND

Julia Andersson, 27, Ystad, receptionist:

– Jag hade planerat att åka in till Malmö i kväll för att träffa goda vänner men nu stannar jag hemma för man vet inte om tågen kommer att gå om det blir snökaos, så passar på att åka till Tomelilla och handla lite på Systemet för det är stängt i Ystad efter branden.

Sara Ahtola, 33 och Billie 5, Smedstorp, familjeföretagare. Foto: ANDERS GRÖNLUND

Sara Ahtola, 33 och Billie 5, Smedstorp, familjeföretagare.

– Vi arbetar mest hemifrån, men efter att bott på Österlen i 3 år så har man lärt sig att planera lite, man handlar hem lite extra mat så man klarar sig några dygn, vi hyr ett hus som känns väldigt tryggt och eldar i kaminen, nu har vi barnkals i morgon med folk som kommer från Småland och Blekinge så vi får se om alla kan komma.