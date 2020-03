Genom det dystra coronamolnet som har lagt sig som en mörk filt över de flestas tankar den sista tiden trängde på torsdagen en strålande sol fram.

Till glädje för många som har tröttnat på allt det dystra kring viruskrisen har meteorologen Per Holmberg vid Stormgeo ett positivt besked:

Solstrålarna kommer inte försvinna och under fredagen lämnar vi även vinterhalvåret.

– Det kommer vara en väldigt solig period framöver, säger Per Holmberg.

Upp till tio grader

Under både fredagen och lördagen blir det soligt i de största delarna av Skåne, Blekinge, Småland och Halland.

– På fredag kan det bli lite molnigt under morgontimmarna men under eftermiddagen förväntas det bli sol i de större delarna av södra Sverige, säger Per Holmberg.

De varmaste temperaturerna hittar man i Skåne under helgen.

– Under fredagen kan det nå upp mot tio grader i södra Skåne, det är ganska långt ifrån någon typ av rekord men hittar man en vägg i söderläge så kommer det kännas riktigt varmt, tipsar Per Holmberg.

Vårdagsjämning

Solen till trots: Under nätterna blir det däremot minusgrader.

– Runt Blekinge kan det bli lite kallare, men det är stora lokala variationer, det kan vara kallast vid öppna fält och vid sänkor, säger Per Holmberg.

I år blev det blev aldrig någon riktig vinter och våren gjorde sin meteorologiska ankomst den 15 februari.

Men nu lämnar vi i alla fall vinterhalvåret på riktigt och går mot ljusare dagar.

– Fredagen är en vändpunkt då dagarna blir lika långa som nätterna och från och med det blir det mer ljus under dagarna, säger Per Holmberg.

