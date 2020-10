Mer än dubbelt så många coronasmittade i Danmark

Sedan den första augusti är Danmarks gränser öppna för hela Sverige. Då hade Sverige fortfarande ett betydligt högre veckosnitt för antalet nya rapporterade fall av coronasmitta per en miljon invånare än Danmark, 19,73 mot 8,66.

Alltsedan mitten av april har Sverige haft fler bekräftade fall i snitt än Danmark. Men i början av september skedde ett trendbrott.

Danmark gick om och fick en rejäl pik i smittspridningen.

Antalet testet per 1000 invånare i Sverige respektive Danmark. Foto: ECDC/OurWorldInData.

Provtar betydligt fler

Den 28 september hade Danmark störst antal bekräftat smittade sedan pandemins utbrott. Några dagar tidigare, den 25 september, hade Danmark 86,89 jämfört med Sveriges 35,53 per miljonen invånare.

Detta enligt statistik från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, som drivs av forskare vid Oxford University. Sifforna är ett snitt av de sju senaste dagarnas inrapporterade siffror från respektive lands smittskyddsmyndighet.

Samtidigt provtar Danmark i en betydligt större skala än Sverige, vilket gör att det inte blir helt rättvisande att jämföra länderna rakt av. Troligtvis hade Sverige upptäckt fler fall vid en ännu mer omfattande provtagning.

Antal bekräftat nya fall av covid-19 per dag i Skåne. Foto: Region Skåne.

Låga nivåer i Skåne

Det är även väldigt stora skillnader i smittspridning regionalt i Sverige. Folkhälsomyndigheten har senaste veckan varnat för en uppgång, bland annat i Stockholm.

I Skåne är det däremot fortfarande låga nivåer. Enligt onsdagens siffror vårdas tio personer på sjukhus, varav två får intensivvård.

Jonas Björk, professor i epidemiologi vid Lunds universitet, ser ett antal olika förklaringar till att Skåne klarat sig förhållandevis bra hittills.

– I våras var säkert det tidigare sportlovet, vecka åtta jämfört med Stockholm vecka nio, och resandet som sedan snabbt upphörde både inom Sverige och över Öresund viktiga anledningar.

– Sedan har befolkningstätheten förmodligen spelat roll – både i våras och nu i höst. Trots allt är både Stockholm och Köpenhamn större och mer tättbefolkade regioner. Vi vet att befolkningstäthet allmänt är en viktig faktor för smittspridningen.

Han höjer dock varningens finger för att smittspridningen även kan öka i Skåne.

– Jag tror inte vi ska tänka att den ökning som vi nu ser i Stockholm inte kan komma även i Skåne. Därför viktigt att vara vaksam.

Carl Johan Sonesson. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Avrådde från resor till Danmark

Skånes regionråd Carl Johan Sonesson (M) gick häromveckan ut med en rekommendation till skåningarna att inte åka till Danmark om det inte är nödvändigt.

– Det är väl viktigt att inte företa en massa nöjesresor just nu till regioner där det är ett högre smittoläge, sa han till SVT.

Samtidigt har Danmark vidtagit en rad åtgärder, bland annat munskyddsplikt i kollektivtrafiken, taxi, flygplatser och i flyg. Dessutom måste restauranger, barer, caféer och liknande etablissemang stänga senast klockan 22.

”Ökat väldigt snabbt”

Thomas Nilsson, som är ansvarig för sidan ”Lägesbild covid-19” inom Region Skåne, har också koll på Danmarks siffror.

– Det första man ska komma ihåg är att Danmark testat många fler än Skåne så det är alltid svårt att jämföra nivåer men däremot kan man se hur snabbt regionerna ökar eller minskar, förklarar han.

– Då kan man se att Danmark har ökat väldigt snabbt senaste tre veckorna men att den sista veckan är det en långsammare ökning. De är på rätt väg enligt de siffror som jag har sett, fortsätter han.

Han bekräftar också att det inte går att skönja någon dramatisk ökning i Skåne.

– Skåne har varit väldigt jämna hela tiden. I över en månad har vi haft ett snitt mellan 30 och 45 nya fall per dag.

