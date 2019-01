Larmet om händelsen kom in till polisen klockan 23. En person som ska ha varit maskerad på något vis har då gått in på en Seven Eleven-butik i Malmö och hotat personalen.

Gärningspersonen ska ha varit beväpnad med kniv och har fått med sig kontanter och cigaretter i rånet – och därefter lämnat i oklar riktning, enligt polisen.

– Personen ska ha hotat personal med kniven, men hur det har gått till är oklart, säger Rickard Lundqvist, presstalesperson vid polisen i region syd.

Söker med helikopter

Polis har skickats till platsen men ingen person är gripen. Polisen söker efter personen med hjälp av bland annat hundpatrull och helikopter.

Ingen person kom till skada i rånet uppger polisen.

Polisen vill ännu inte gå in närmare på signalement eller en beskrivning av personens maskering.

