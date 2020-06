Den danska kronprinsessan Mary är omskriven som en modedrottning. Hon deltar regelbundet i modeshower över hela världen och är engagerad i den danska modeindustrin.

I måndags gjorde hon offentlig comeback efter coronakarantänen när hon invigde designmuseet Holmegaard Værk på södra Själland. Det var hennes första framträdande sedan i slutet av februari.

– Jag gläder mig, liksom många andra danskar, åt att vårt samhälle åter öppnar upp igen. Så det här är härligt, sa hon när hon anlände till museet.

Något annat som var härligt, enligt danska medier, var kronprinsessans klädval.

Söt flätad kuvertväska

Mary bar en vit blus från Elise Gug och en blommig långkjol från Paul & Joe. Blusen har hon burit vid åtta offentliga framträden tidigare, men kjolen visade hon upp för första gången.

Smycken från Dulon och ljusblå högklackade skor från Gianvito Rossi var pricken över det kungliga i:et.

”Den söta flätade kuvertväskan underströk den somriga looken”, skriver Billedbladet.

Men smakar det så kostar det. Under 2018 bar Mary kläder som har ett värde av strax över en miljon svenska kronor, den enda med högre budget var hertiginnan Meghan. Det enligt en uträkning från bloggen UFO No More.

– Mary är en av de absolut bäst klädda kungligheterna och det är tydligt att hon har ett genuint modeintresse. Jag är övertygad om att hon får hjälp från stylister men att hon också är med och väljer, bestämmer och har ett hum om vad hon vill ha på sig och vilken känsla hon vill utstråla med sina kläder, sa Kvällspostens tidigare modeexpert Magda Omerspahic när uträkningen blev offentlig.

