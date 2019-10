Mary hyllas i Japan – för begagnade klänningarna

Naruhito, 59, har under veckan krönts till Japans 126:e kejsare i en stor ceremoni inför 2 000 gästerna från 180 länder, däribland återfanns bland andra prins Charles av Storbritannien, kung Willem-Alexander och drottning Maxima av Nederländerna och svenska kronprinsessan Victoria och kung Carl XVI Gustav.

Även danska kronprins Frederik och kronprinsessan Mary har varit på plats. Och som vanligt har ”modeprinsessan” gjort stor succé med sina val av klänningar.

Den ansedda modebloggen UFO No More uppmärksammar att Mary den här gången valde två klänningar som hon burit tidigare i officiella sammanhang.

Den här vita Maria Fekih-klänningen bar hon även den 24 november 2018 då hon tillsammans med Kronprins Frederik höll i galan ”Kronprinsparets priser”. Foto: DPPA

Återanvände galaklänning

Under tisdagen bar kronprinsessan Mary en rosa Birgit Hallstein-klänning. Den har hon använt vid två tillfällen tidigare, den 29 april 2013 och 15 april 2015.

Och under onsdagen satsade Mary på en vit Maria Fekih-klänning med guldiga glitterpumps från Gianvito Rossi och ett guldarmband från Cartier.

Klänningen bar hon även 24 november 2018 då hon tillsammans med Kronprins Frederik höll i galan ”Kronprinsparets priser”.

Kronprinsessan Mary är annars känd för att inte snåla med vilka kreationer hon tar på sig under officiella festligheter. Hon brukar anses vara den i särklass mest modeintresserade prinsessan i de nordiska kungahusen.

Under tisdagen bar kronprinsessan Mary en rosa Birgit Hallstein-klänning. Den har hon använt vid två tillfällen tidigare Foto: TT NYHETSBYRÅN

Mary bar kläder för en miljon

Under 2018 bar Mary kläder som har ett värde av strax över en miljon svenska kronor, den enda med högre budget var hertiginnan Meghan. Det enligt en uträkning från den bloggen UFO No More.

– Det kommer nog inte som en överraskning för någon att kronprinsessan Mary lägger ner en hel del pengar på kläder – sett till hur otroligt snygga kreationer hon bär. I hennes fall så är dyrare snyggare, och det är verkligen inte alltid som det är så. Mary gillar väldigt exklusiv design, både vad gäller tyger, mönster men också designers, sa Kvällspostens modeexpert Magda Omerspahic när uträkningen blev offentlig.

Men nu är det alltså återbruk som gäller för kronprinsessan.

Eller, inte riktigt bara återbruk. Under resan till Japan har Mary även burit helt nya kreationer. Bland annat en cape-liknande klänning från Valentino.