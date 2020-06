Statsbesök, kungliga middagar och slottsjakter. Det är mycket för en kungafamilj att stå i under ett år. Och det kostar. Det visar det danska kungahusets bokslut för 2019 som nyligen släpptes till allmänheten.

Ett kungahus har inte så många inkomstkällor. Därför är det bidrag från staten som möjliggör att det kungliga maskineriet kan tugga på. Under 2019 låg det statliga bidraget till drottning Margrethe på 115 miljoner, av dessa skickade hon vidare 1,7 miljoner till sin syster, prinsessan Benedikte.

Men drottningen och hennes kungahus har hårda krav på sig att det måste gå runt. Det går inte att komma i efterhand och be staten om mer pengar.

Under 2019 lyckades kungahuset med detta. På sista raden visar kungahusets bokslut svarta siffror. Överskottet för 2019 slutar på 2,7 miljoner svenska kronor.

– Resultatet visar att kungahuset under de senaste åren har arbetat med att anpassa organisationen, säger hovmarskalk Michael Ehrenreich i ett pressmeddelande.

Under året kunde drottningen se hur kungahusets investeringar i värdepapper steg i värde från 15,5 till 17,3 miljoner.

Telefonsamtal och frimärken för 1,5 miljoner

Men vad är det då som kostar? Ja, förutom nämnda större poster som statsbesök och kungliga middagar är det även mer vardagliga saker som telefonsamtal och frimärken. Enligt bokslutet betalade kungahuset över 1,5 miljoner för just det under 2019.

Andra kostnadsposter är böcker, tidningar och kontorsmaterial (strax över en miljon), och värme/el (3,4 miljoner). Ett område som drottningen har sparat in över en kvarts miljon på är medaljer. Kostnaderna för de skinande hedersbetygelserna var under 2018 1,11 miljoner, men under 2019 pressades de ner till bara 842 000.

I sin årsberättelse är kungahuset märkbart stolta över att kunna driva kungahuset med vinst (ja, med statens hjälp så klart) och samtidigt vara så aktiva.

– Hennes majestät drottningen och den övriga kungafamiljen deltog under 2019 i fler än 580 enskilda officiella programpunkter, säger hovmarskalk Michael Ehrenreich.

Även bokslutet för kronprinsfamiljen presenterades nyligen. Det var inte riktigt lika muntert som för drottningen. Kronprins Frederik fick 29,4 miljoner i apanage under året. Men 2019 slutade trots det med röda siffror. Minus 313 000 kronor blev resultatet.

Prins Joachim fick nöja sig med 5,2 miljoner i apanage, men kungahuset redovisar inte hur hans ekonomi har utvecklats under året.

