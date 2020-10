Margrethes helikopternota flera miljoner: ”Galenskap”

Nu har notan för drottning Margrethes helikopterresor under 2019 kommit. Det blir en tung räkning för hovet att betala.

Under året flög den danska regenten mellan olika platser i landet för upp emot 2,5 miljoner svenska kronor. Danmark kan tyckas vara litet men drottningen uppskattar uppenbarligen om hon kan komma hem lite fortare från sina officiella uppdrag runtom i landet.

Bland resorna för 2019 är det speciellt några stycken som sticker ut. I slutet av juni skulle en ny dansk regering bildas och då behövde drottningen vara i Köpenhamn. I stället för att bo hemma på Amalienborg i den danska huvudstaden valde drottningen då att flyga fram och tillbaka från sommarresidenset Marselisborg utanför Århus. Resekostnaderna för de tre dagarna blev en halv miljon kronor.

Drottingen verkar ha råd. Den danska regeringen bestämde nyligen att drottningens apanage höjs från 121 till 123 miljoner kronor per år.

Klimatkritik

Men det är inte bara pengarna som spelar in. Det danska hovet har tidigare kritiserats för sitt klimat-tänk. Under 2018 och 2019 flög medlemmar i kungahuset med det danska försvarets helikopter fler än 50 gånger. Under 2016 och 2017 användes den bara 30 gånger.

Under samma period har kungahusets specialdesignade tågvagn bara använts tre gånger.

Flera danska politiker har reagerat på siffrorna.

– När man pratar om hur andra ska göra ska man självklart också se på vad man kan ändra i kungahuset, sa Rasmus Nordqvist som är klimattalesperson hos folketingpartiet Alternativet, till Ekstrabladet när siffrorna offentliggjordes.

I samband med kritiken fick det danska hovet förklara varför drottning Margrethe och de andra i kungahuset inte sparar mer på sina CO2-utsläpp.

– Vi använder vårt sunda förnuft och överväger varje gång vilket transportmedel som är mest passande att använda, är svaret.

Drottning Margrethe uttalade sig under 2019 om klimatfrågan i en intervju med Kvällsposten.

– Somliga tycker att det är väldigt kritiskt och då blir reaktionen något panikartad. Man ska hålla huvudet kallt. Det tror jag är väldigt bra. Inte få kalla fötter, men hålla huvudet kallt.

Drottningens helikopternota 5 februari 2019: Fredensborg slott -> Sønderborg -> Svanemøllen. Kostnad: 288 000 kronor. 8 februari 2019: Fredensborg slott -> Esbjerg -> Skrydstrup -> Kastrup. Kostnad: 343 000 kronor 1 juni 2019: Herning -> Fredensborg slott. Kostnad: 208 000 kronor 18 juni 2019: Fredensborg slott -> Oksbøl -> Fredensborg slott. Kostnad: 322 000 kronor. 26 juni 2019: Marselisborg -> Svanemøllen -> Marselisborg. Kostnad: 170 000 kronor. 27 juni 2019: Marselisborg -> Svanemøllen -> Marselisborg. Kostnad: 170 000 kronor. 28 juni 2019: Marselisborg -> Svanemøllen -> Marselisborg. Kostnad: 170 000 kronor. 1 juli 2019: Marselisborg -> Svanemøllen -> Marselisborg. Kostnad: 189 000 kronor. 5 augusti 2019: Gråsten -> Svanemøllen -> Gråsten. Kostnad 284 000 24 oktober 2019: Karup -> Esbjerg -> Fredericia -> Roskilde. Kostnad: 208 000 kronor. TOTALKOSTNAD: 2 352 000 kronor Källa: Danska försvaret/Ekstrabladet Visa mer Visa mindre

