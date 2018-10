Männen som dog i Syd under kriget mot Hitler

Heinz George Popper, österrikisk jude i exil, ligger begravd på den judiska begravningsplatsen på Föreningsgatan i Malmö.

Den 29 augusti 1944 lyfte hans plan från Lancaster med uppdrag att släppa bomber över Stettins hamn, Hamburg. Information om planet antecknades som: ”Missing. Nothing heard since take off” (saknad, inte hört något sedan avfärd).

Bilden från 1939 strax innan Nazi-Tyskland invaderar Polen. Foto: AP / AP TT / NTB SCANPIX

Planet exploderade mellan Ängelholm och Örkelljunga och samtliga nio i besättningen dog. Planet var ett av cirka 600 som flög in över Bjärehalvön den natten.

Totalt sköts åtta flygplan ner och störtade över Sverige.

Heinz George Popper är en av alla flygare som ligger begravd Malmö. Arkivarien Anette Sarnäs har spårat upp tio allierade som ligger begravda i södra Sverige och hon berättar i sin bok ”Rapporterad saknad” historien om de allierade flygarna som dog i kampen mot Hitlers Tyskland.

– Som Heinz. Han var född i Wien och när Österrike annekterades flydde familjen till England. Han var en av dem som av förståeliga skäl ville ”ge igen”. Det var en historia som var förvånande, säger Anette Särnäs.

Flög över Sverige

Att många plan passerade över Sydsverige beror på att allierade kurirflygningar flög till och från England över Västsverige för att undvika att bli upptäckta av tyska luftförsvaret.

Massiva brittiska överflygningar genomfördes nattetid 1944-1945 – eftersom risken då var mindre att upptäckas.

Brittiska och amerikanska styrkor angav ofta felnavigering som en anledning till att de flög som de gjorde – och så återupprepades proceduren nästa natt.

– Sverige var neutralt. Vad gäller brittiska bombplan på väg till sina mål gjorde flög man över Sverige avsiktligt för att undvika tyska luftvärnet och tyska jaktplan så länge det gick. Visserligen blev man beskjutna, men inte över fiendeland.

– Från brittiskt håll försökte man också övertyga svenska regeringen att inte föra järnmalm till tyska hamnar. Man ville betona att man bombade tyska hamnar och att det ”därför inte var så bra om malmen kom dit”.

En flyguppvisning i Göteborg 1941. Foto: ©KAMERAREPORTAGE

Kränkte svenskt luftrum

Detta ledde till att hundratals flygplan flög över svenskt territorium. Överflygningarna var främst av tre slag:

Tyska tillåtna från Luftwaffe till Norge och Nordfinland. Flygningen över Sverige gjordes för att det är den kortaste och mest skyddade vägen.

Föranmälda engelska och amerikanska kurirflygningar.

Otillåtna överflygningar som tyska spaningsflyg, felnavigeringar, överflygning av allierade flygstyrkor i samband med flygräder mot Tyskland och tyska jaktplan som sköt på allierade bombplan över svenskt luftrum.

– Svenska luftvärnet skulle skjuta mot alla som kränkte luftrummet. Man sköt på brittiska, amerikanska och även tyska plan som flög fel. Sedan om de verkligen försökt träffa råder det delade meningar om, säger Anette Sarnäs.

– Om de sköt för att träffa eller inte berodde mycket på hur tyskvänligt befälet var. Det var väldigt olika. Sen såg man inte alltid planen, utan sköt mot motorernas ljud.

Flöt i land i Skåne

Enligt Anette Sarnäs nöd- eller kraschlandade 120–130 plan i Sverige under andra världskriget med skadade eller dödade soldater till följd.

Ungefär 50 av dem begravdes i Malmö – en av dem österrikaren Heinz George Popper som begravdes på Föreningsgatan. I dag finns bara två begravda i Malmö – resten flyttades till krigskyrkogårdar eller närmre anhöriga.

Kvibergs kyrkogård i Göteborg. Engelska soldater dog i Sverige under andra världskriget. Foto: LEIF GUSTAFSSON

Jämfört med hur många överflygningar det egentligen var dog eller skadades egentligen ganska få personer, menar Anette Sarnäs.

– Två amerikanska kurirplan störtade på grund av dåligt väder eller felnavigering utanför Alingsås, där besättningarna dog. Ett plan sköts ned över Örkelljunga (nio dog) och ett bombplan skadesköts över Tyskland och körde över Sverige.

– Resten blev nedskjutna under uppdrag och spolades troligen i land i Skåne.

Det hände också att skadeskjutna plan navigerade sig mot Sverige. Ett av dessa plan flögs av Howie Cleveland och Frank Day, båda från England.

Planet hade skadats i en luftstrid. Frank Day sårades i striden och kunde inte hjälpa till vid flygningen. Därför kundes varken nödbloss signaleras eller landningsstället sänkas.

Att nödlanda i Sverige var därför uteslutet – svenskarna öppnade eld. Howie Cleveland tog i stället beslut om att nödlanda i vattnet och påstå sig vara i sjönöd. Men planet var var så skadat att det tog in vatten på flera ställen och sjönk snabbt.

En svensk soldat övervakar ett tåg med tyska soldater. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Trots försök kunde inte sårade Frank Day räddas, utan drunknade. Han begravdes senare som den första brittiska flygaren i Malmö. Efter sin död blev han tilldelad en tapperhetsmedalj, "Distinguished Service Medal".

Howie Cleveland, som tappert försökte rädda sin vän, vårdades på Ystad sjukhus. Han led av chock, men ska fysisk ha repat sig efter nödkraschen.

Folket

De många nödlandningarna gav vissa influenser till 1940-talets Sverige och Malmö.

Kirby O Donoho lärde ut jitterbugg på Kruses dansskola och boxades i lätt tungvikt mot Alvar Nilsson från Svedala.

Även det malmöitiska modet påverkades.

Klädesbutiken Ohlsson lät sy upp det senaste amerikanska modet: en ”American Battle Jacket”.

Det var soldater från bland annat Australien, Kanada, England och USA och internerades i Sverige – var och en med sin egen berättelse.

Anette Sarnäs har sökt upp anhöriga till samtliga hon skrivit om.

– De flesta anhöriga har tyckte att det var roligt, men förvånande att någon är intresserad. Många är måna om att deras minne hålls vid liv. För ett par syskon till flygarna har det varit jobbigt. Trots att det gått 70 är det fortfarande smärtsamt för dem.