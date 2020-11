Ung kvinna försökte döda man – greps

Polis och ambulans kallades sent under fredagskvällen sent till en bostad utanför Simrishamn.

I bostaden anträffades en skadad man. Enligt polisen tror en kvinna i 25-årsåldern ha misshandlat mannen med ett tillhygge. Hon misstänks nu för mordförsök.

– Vi har fått någon förklaring till orsaken till detta. Det ska nu utredas, säger Evelina Olsson, presstalesperson hos polisen i region syd.