Larmet om rånet kom in klockan 22.28 under lördagskvällen, då en man själv ringt in och berättat att han blivit rånad.

Rånet ska ha skett vid en idrottshall i Araby, och det var flera gärningsmän som utförde rånet. Mannen blev rånad på sin plånbok.

Efter händelsen kunde mannen själv ta sig hem och larma polisen, som skickade en patrull. De tar nu uppgifter för att kunna upprätta en anmälan, och övriga omständigheter är i nuläget okända.