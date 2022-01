Några veckor innan hon skulle ta studenten praktiserade Maja Gadd Karlsson, 19, på ett hunddagis i Halmstad.

– Jag gick min gymnasieutbildning i Varbergs kommun och bodde där under tiden. Jag har haft praktik lite överallt, både i Skåne, Halland och Västra Götaland.

Hon bodde på ett vandrarhem i Halmstad under den tre veckor långa praktiken och efter sista dagen satt hon och väntade i soffan i allrummet på att bli hämtad hem till Orust av sin pappa. Hon hade under morgonen lämnat in nyckeln till sitt rum.

En ung man satt i soffan mitt emot. Maja Gadd Karlsson kände igen honom.

– Han satt alltid där. Jag hade innan pratat med mamma och berättat att jag fått en lite skum bild av honom, han var lite obehaglig. Jag sa att det inte kändes bra om han satt där, säger Maja Gadd Karlsson till Kvällsposten.

– Men jag kunde inte sitta någon annanstans så jag skärmade av så gott jag kunde med ljudbok och mobilen.

I ögonvrån såg hon att mannen hade rest sig upp. Hon tänkte att han kanske skulle hämta något, mer kaffe eller så. Men han rörde sig mot henne.

– När jag tittade upp var han helt naken och onanerade. Jag blev jättechockad och förstod inte vad som hände. Det var helt oprovocerat, säger Maja Gadd Karlsson.

”Viktigt att anmäla”

Hon berättar att hon sa något i stil med ”vad fan håller du på med” och sprang sedan upp för trappan där hon ringde SOS Alarm.

– Jag ville inte bli för arg, för jag visste inte om han skulle bli arg tillbaka. Jag ville ta det lite försiktigt, säger hon.

Tio minuter senare kom två poliser till platsen. Maja stod kvar i trapphuset.

– Jag ville inte gå ner om han satt där. Jag skakade och var jätterädd. Jag visade poliserna hur jag hade suttit och tyckte att det kändes som att de också blev chockade, säger Maja Gadd Karlsson.

Maja Gadd Karlsson tog studenten i juni, några veckor efter händelsen. Foto: Privat / Privat Numera jobbar Maja Gadd Karlsson på ett hotell på Orust, ett jobbs om hon länge tvekade att söka. Här är hon tillsammans med den engelska springer spanieln Clara. Foto: Privat / Privat Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hon hade sedan innan pratat med sina vänner om sexualbrott och att det var viktigt att anmäla.

– Jag ville ringa 112 och inte 11414 så att det blev på riktigt liksom. Alla vet inte att man kan anmäla den här typen av händelser och att det kan bli något av det. Och även om jag visste att det skulle bli svinjobbigt visste jag att det var viktigt att anmäla. Det kan ju hjälpa andra också.

Pratat mycket om händelsen

Tiden efter händelsen tycker Maja Gadd Karlssons har varit tung.

– Jag har inte mått jättebra, verkligen inte. Speciellt förhöret var jobbigt, dels för att jag aldrig har varit med i polisförhör med advokat och så, dels att behöva berätta igen. Det blev väldigt mycket i huvudet.

Hon har pratat mycket om händelsen både med familj, vänner och psykolog och tycker att det har hjälpt.

– Jag pratade med pappa om det hela vägen hem efter att han hämtade mig i Halmstad. Jag kan inte hålla det inne, då blir det mycket värre. Jag pratade med psykolog några gånger efteråt och det var skönt att prata med någon som jag inte kände. Han hade mycket bra sakar och säga. Kanske var det bra att prata med en man också, för att inte bli mer rädd för män än vad jag redan är.

Nekar till brott

Trots att Maja Gadd Karlsson kan prata om det som hänt har hon fortfarande svårt att känna sig trygg i vissa situationer.

– När jag sitter själv till exempel på buss eller tåg och jag vet att en man kan se mig, även om det är med en kompis, så finns rädslan där. Men jag tror inte att jag hade kunnat göra något annorlunda på vandrarhemmet i Halmstad.

I förhör med polisen säger mannen, som är i sena 20-årsåldern, att han gjort det som han anklagas för, men att han uppfattat att det funnits ett samtycke i stunden. Han nekar till brott.

Mannen är skäligen misstänkt för sexuellt ofredande, något som, om man döms för brottet, ger böter eller fängelse i upp till två år. Datum för rättegång är ännu inte satt.

Kvällsposten har sökt mannens försvarsadvokat.