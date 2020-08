Under natten har en maskerad man försökt ta sig in i flera villor i Blentarp i Sjöbo kommun i Skåne. Vid 02.45-tiden fick polisen larm om att mannen hade knackat på hos ett par i Blentarp och försökt tränga sig in. Men paret lyckades mota honom i dörren.

– Han knackade på och försökte tränga sig in men paret lyckades putta ut honom och stänga dörren. Därefter så fortsatte han att banka. Paret uppfattade att han hade något i händerna, säger Evelina Olsson.

Dessförinnan, strax efter klockan 03, hade mannen bankat på en annan villa och husägaren har berättat för polisen att mannen varit hotfull. Tidigt under lördagsmorgonen kom även rapporter om att han försökt ta sig in i ytterligare en villa.

Mannen greps i närområdet tidigt under lördagsmorgonen misstänkt för grovt vapenbrott och rånförsökt.

– Vi har honom hos oss nu, säger Evelina Olsson.