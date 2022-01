Under måndagseftermiddagen och -kvällen söker organisationen Missing People efter en 44-årig man som varit försvunnen sedan lördagskvällen.

Ett tjugotal personer samt hundpatrull finns på plats för insatsen, som koncentreras till öster om Urshult i Tingsryd kommun, skriver SVT.

Personer som har sommarstuga i närområdet uppmanas kolla igenom dessa, liksom jaktledare kommer att genomsöka ödehus och liknande.

Försvunnen sedan lördagskvällen

Insatsen är planerad att pågå under måndagskvällen och, om inga fynd görs under kvällen, också under tisdagen.

Den 44-årige mannen sågs senast till i närheten av sitt boende vid 23-tiden under lördagskvällen. Han ska ha varit klädd i jeans och svart jacka, skor och keps. Han ska enligt polisen ha uppträtt förvirrad.