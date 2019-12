Det misstänkta brottet ska ha skett inomhus i Växjö under natten till söndagen.

– Vi fick in en anmälan om en våldtäkt som ska ha hänt i Växjö. Men jag kan inte närmre gå in på det utan det pågår utredning där just nu, säger Växjöpolisens jourhavande förundersökningsledare Anna-Karin Davidsson till Smålandsposten.