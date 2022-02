Under höstterminen lämnade studenten, som pluggar vid Malmö universitet, in en tenta som till 26 procent var identisk med en annan tenta som tidigare lämnats in. Det skriver Sydsvenskan.

Den ansvarige läraren anmälde plagiatet och disciplinnämnden vid universitet tog till det hårdaste straffet man som student kan få – avstängning och indraget studiemedel.

Studenten överklagade universitets beslut till förvaltningsrätten, med motiveringen att universitetet inte informerat om att man inte får kopiera sitt eget arbete, vilket var precis vad studenten hade gjort.

– Jag använde ett avsnitt från en inlämningsuppgift jag använt på en helt annan kurs på Malmö universitet, säger studenten till Sydsvenskan.

”Ovanligt förvaltningsrätten inte går på vår linje”

Två av åtta sidor text var alltså tagna från en gammal tenta, som studenten själv skrivit.

Förvaltningsrätten valde att gå på studentens linje – och emot disciplinnämndens beslut. Detta eftersom definitionen av plagiat, enligt Malmö universitets hemsida, är användning av ”innehållet i en annan persons verk”.

Till Sydsvenskan säger Per Hillbur, ordförande i Malmö universitets disciplinnämnd, att universitetet kommer att än tydliggöra instruktionerna som studenterna får i fortsättningen. Men han är förvånad över utfallet.

– Vi läser noggrant förvaltningsrättens domar och gör allt för att bli tydligare i våra instruktioner till studenter. Det är ovanligt att förvaltningsrätten inte går på vår linje.